Лукашенко може видати Україні вагнерівців, які брали участь у боях на Донбасі проти нашої держави. Коли президент Білорусі може здійснити екстрадицію російських бойовиків і за яких умов.

Для Лукашенка вагнерівці – інструмент політичного тиску

Як розповів 24 каналу директор Інституту світової політики Євген Магда, цілком імовірно, що когось із вагнерівців видадуть Україні. А когось можуть і засудити в Білорусі. Політолог нагадує: в Білорусі з 2014 року було засуджено кілька людей за участь у бойових діях на Донбасі.

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Втім, на його переконання, Лукашенко не видасть Україні вагнерівців до президентських виборів, які мають відбутися 9 серпня. Процедура екстрадиції тривала.

Для Лукашенка вагнерівці – інструмент політичного торгу, з одного боку – з Росією, з іншого – із Заходом. Захід бореться за Лукашенка, розуміючи небезпеку Росії. Гра Лукашенка з Києвом – елемент підтримки політичної рухливості,

– вважає Євген Магда.



Російські найманці мають негативний шлейф у всьому світі / Фото Без Табу

Міжнародник додає: днями комітет Сенату США слухав кандидатку на посла в Білорусі Джулі Фішер, яка відзначила певний поступ у цій країні. Водночас Магда відзначає: історія з вагнерівцями дозволяє президенту Білорусі посилити роботу спецслужб і мобілізувати тих виборців, які приймають тезу про Лукашенка як рятівника держави.

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29 липня в Білорусі затримали 33 бойовика - членів приватної військової компанії "Вагнер". Це російська військова структура, що формується з найманців. Створили її у 2013 році, за цей час вона брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, в бойових діях на сході України.

Вони приїхали з метою дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента. Затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.

Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".

Білорусь звернулася до української влади щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні.

30 липня в Офісі президента заявили, що Україна звернеться до Білорусі з клопотанням про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер", підозрюваних у військових злочинах на Донбасі.

Як повідомляють ЗМІ, Лукашенко пообіцяв видати затриманих бойовиків Україні. Він зазначив, що зелене світло буде надано прокуратурі та іншим правоохоронним органам Білорусі, які відповідно до законодавства зроблять усе необхідне для передачі злочинців як Росії, так і Україні.

Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України, аби розібратись з затриманими вагнерівцями. Вже на місці білоруський, український і російський представники вирішуватимуть, що робити із бойовиками.

До речі Страшно уявити, що буде: експерт аналізує ситуацію в Білорусі напередодні виборів президента

Як екстрадиція вагнерівців вплине на стосунки Білорусі та Росії

Як відзначає партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк, з точки зору права Лукашенко мав би передати бойовиків Україні. Це ще й, так би мовити, тест на дружбу.

Але може спрацювати інстинкт самозбереження, якщо Лукашенко боїться або дорожить стосунками з Росією. Немає сумніву, що росіяни можуть і будуть тиснути, щоб вагнерівців не відправляли до України,

– вважає Тарас Семенюк.



Видача вагнерівців Україні зруйнує плани Путіна щодо Білорусі / Фото Getty

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За словами Євгена Магди, якщо хоча б один вагнерівець буде виданий Україні, це системна віха в російсько-білоруських відносинах у бік погіршення.

Видача вагнерівців Україні поставить крапку на розмовах Росії про перспективи утворення союзної держави з Білоруссю. Для Росії це буде глибокою образою. І Кремль намагатиметься цьому завадити. Але сумнівно, що це призведе до розгортання війни. У Росії наголошують, що це їхні громадяни, яких вони захищатимуть,

– зазначає Євген Магда.

При цьому політолог Віктор Небоженко переконаний: головне не те, чим завершиться битва Лукашенка і Путіна. А що силовики Білорусі не злякалися російських військових, підкорилися президентові Лукашенку і виконали наказ по затриманню найманців "Вагнера". На відміну від силовиків України, які в 2014 році не чинили опору ні московським бойовикам у Києві, ні російським агресорам у Криму.