Президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Серед іншого, зачепили актуальну для України тему – чи має намір Білорусь віддавати Україні затриманих бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали проти українців на Донбасі.

Про деякі деталі розмови з Олександром Лукашенком розповів Дмитро Гордон білоруській службі "Радіо Свобода".

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Про стан здоров'я Лукашенка

У Гордона запитали, як він після спілкування з Лукашенком оцінив би стан здоров'я президента Білорусі.

Виглядає дуже добре. Він дуже добре говорить. Його рукостискання міцне. На мій погляд, він абсолютно здоровий,

– відповів журналіст.

Але уточнив при цьому, що обоє співрозмовників кілька разів дезінфікували руки, адже Лукашенко нещодавно, за його ж словами, був інфікований коронавірусом.

Чи віддасть Лукашенко Україні вагнерівців

Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців. Лукашенко ж сказав, що:

"Дасть зелене світло прокуратурі та іншим правоохоронним органам Білорусі, які відповідно до білоруського законодавства зроблять все для передачі злочинців як Росії, так і Україні".