Лукашенко готовий дати "зелене світло" щодо екстрадиції вагнерівців до України, – ЗМІ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Серед іншого, зачепили актуальну для України тему – чи має намір Білорусь віддавати Україні затриманих бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали проти українців на Донбасі.
Про деякі деталі розмови з Олександром Лукашенком розповів Дмитро Гордон білоруській службі "Радіо Свобода".
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Про стан здоров'я Лукашенка
У Гордона запитали, як він після спілкування з Лукашенком оцінив би стан здоров'я президента Білорусі.
Виглядає дуже добре. Він дуже добре говорить. Його рукостискання міцне. На мій погляд, він абсолютно здоровий,
– відповів журналіст.
Але уточнив при цьому, що обоє співрозмовників кілька разів дезінфікували руки, адже Лукашенко нещодавно, за його ж словами, був інфікований коронавірусом.
Чи віддасть Лукашенко Україні вагнерівців
Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців. Лукашенко ж сказав, що:
- "Дасть зелене світло прокуратурі та іншим правоохоронним органам Білорусі, які відповідно до білоруського законодавства зроблять все для передачі злочинців як Росії, так і Україні".