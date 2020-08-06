Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Среди прочего, затронули актуальную для Украины тему – намерена ли Беларусь отдавать Украине задержанных боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали против украинцев на Донбассе.

О некоторых деталях разговора с Александром Лукашенко рассказал Дмитрий Гордон белорусской службе " Радио Свобода ".

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О состоянии здоровья Лукашенко

У Гордона спросили, как он после общения с Лукашенко оценил бы состояние здоровья президента Беларуси.

Выглядит очень хорошо. Он очень хорошо говорит. Его рукопожатие крепкое. На мой взгляд, он абсолютно здоров,

– ответил журналист.

Но уточнил при этом, что оба собеседников несколько раз дезинфицировали руки, ведь Лукашенко недавно, по его же словам, был инфицирован коронавирусом.

Отдаст ли Лукашенко Украине вагнеровцев

Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе против украинцев. Лукашенко же сказал, что:

"Даст зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все для передачи преступников как России, так и Украине".