Россия перебросила в Беларусь еще один отряд вагнеровцев, – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 4 августа Россия перебросила на территорию Беларуси очередной отряд вагнеровцев. Он призвал россиян перестать врать, якобы наемники случайно оказались в Беларуси.
Еще один отряд иностранцев переброшен для дестабилизации ситуации в Беларуси, заявил Александр Лукашенко во время своего ежегодного обращения к народу и парламенту. Об этом пишет 24 канал.
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Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг Беларуси. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим,
– заявил Александр Лукашенко.
Вместе с тем президент Беларуси не уточнил, известен ли ему вероятный маршрут новой группы российских наемников, а также контролируют ли их передвижение белорусские спецслужбы.
Также он выразил убеждение, что задержанные россияне находились в Беларуси вовсе не транзитом, а были переброшены туда специально.
"Все это ложь – о Стамбуле, о Венесуэле, об Африке и Ливии. Эти люди, они дали признательные показания. Они были направлены специально в Беларусь. Им дали команду ждать", – заверил белорусский лидер.
Кроме того, он призвал Россию перестать манипулировать в истории с задержанием ее граждан. "Перестаньте врать и нести писанину в СМИ", – заявил Александр Лукашенко.
Задержание вагнеровцев в Беларуси: коротко
- 29 июля в Беларуси задержали не менее 33-х боевиков ЧВК "Вагнера", которые прибыли из России.
- Правоохранители Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента.
- В Украине инцидентом также заинтересовались. Многие из задержанных воевали на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе. СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
- В России традиционно заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул. Оттуда они якобы должны были улететь в Венесуэлу.