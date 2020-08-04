Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 4 августа Россия перебросила на территорию Беларуси очередной отряд вагнеровцев. Он призвал россиян перестать врать, якобы наемники случайно оказались в Беларуси.

Еще один отряд иностранцев переброшен для дестабилизации ситуации в Беларуси, заявил Александр Лукашенко во время своего ежегодного обращения к народу и парламенту. Об этом пишет 24 канал.

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Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг Беларуси. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим,

– заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем президент Беларуси не уточнил, известен ли ему вероятный маршрут новой группы российских наемников, а также контролируют ли их передвижение белорусские спецслужбы.

Также он выразил убеждение, что задержанные россияне находились в Беларуси вовсе не транзитом, а были переброшены туда специально.

"Все это ложь – о Стамбуле, о Венесуэле, об Африке и Ливии. Эти люди, они дали признательные показания. Они были направлены специально в Беларусь. Им дали команду ждать", – заверил белорусский лидер.

Кроме того, он призвал Россию перестать манипулировать в истории с задержанием ее граждан. "Перестаньте врать и нести писанину в СМИ", – заявил Александр Лукашенко.

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