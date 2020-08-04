Во вторник, 4 августа, Александр Лукашенко сделал, вероятно, последнее на посту президента обращении к парламенту и гражданам Беларуси. Одну из ключевых частей он посвятил отношениям с Россией – нефтяным, а впоследствии и политическим спорам, а напоследок и вагнеровскому "ножу в спину".

Что президент Беларуси Александр Лукашенко говорил об отношениях с Россией – читайте в материале 24 канала.

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Нефтяные споры

Белорусский лидер убежден, что нефтяные споры между двумя соседними государствами пошли им обоим только во вред. В частности Беларусь на этом потеряла сотни миллионов.

Потери экономики Беларуси от этого конфликта он оценивает примерно в 1,5 миллиарда белорусских рублей. Это равно около 600 миллионам долларов.

Заявив о таких существенных потерях, он похвастался, что после этого Беларусь еще и смогла противостоять пандемии коронавируса.

Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, как это сделал весь мир. Мы направили из бюджета дополнительно 500 миллионов рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства,

– подчеркнул президент Беларуси.

Резюмируя, он подчеркнул, что высокая внешняя зависимость ставит Беларусь в неловкое положение. Мол, из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиардов долларов экономического роста за пять лет.

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Россия боится потерять Беларусь

Александр Лукашенко заявил, что Россия "променяла братские отношения с Беларусью на партнерские". Впрочем оба государства по-прежнему будут оставаться союзниками.

"Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников. Поэтому Запад стал к нам проявлять предметный интерес", – похвастался белорусский лидер.

Он ответил на это так, как отвечает всегда – его государство не будет дружить с кем-то против кого-то. Беларусь хочет многовекторности с прогнозируемой внешней политикой.

Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником – кто бы ни был при власти в Беларуси и России. Это непреодолимый фактор,

– заявил Лукашенко.

По его словам, эта близость заложена глубоко внутри обоих народов, несмотря на то, что "Россия обменяла братские отношения на просто партнерские".

При этом, по словам Лукашенко, Беларусь будет строить отношения стратегического партнерства и с Западом, и с Америкой, и с Китаем, а также как с соседями, так и со странами дальней дуги.

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Вагнеровцы не были случайными

Он заявил, что 4 августа Россия перебросила на территорию Беларуси еще один отряд вагнеровцев. Они должны дестабилизировать ситуацию в стране.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который перебросили на юг Беларуси. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим", – пообещал белорусский президент.

Он так же убежден, что и первая задержанная группа не была в Беларуси случайно. Мол, Россия специально перебросила ее на территорию соседнего государства.

Все это ложь – о Стамбуле, о Венесуэле, об Африке и Ливии. Эти люди, они дали показания, что были специально направлены в Беларусь. У них была команда ждать,

– заявил Александр Лукашенко.

Задержание вагнеровцев в Беларуси: коротко