Беларусь объявила военные сборы на границе с Россией: детали
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области. Она расположена на границе с Россией.
Сборы начнутся 11 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Наталья Гаврусик, передает российское информагентство ТАСС.
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Несмотря на усиленный контроль на границах Беларуси после задержания российских наемников ЧВК "Вагнера", в Минобороны Беларуси настаивают: сборы не являются срочными, а носят плановый характер.
Подготовка военно-учебного резерва на собрании – это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы различной продолжительности в течение года,
– уточнила Гаврусик.
Она добавила, что плановые сборы проходят и в августе. В частности, в Витебской области они начнутся 11 августа.
Витебская область Беларуси: карта
Что известно о задержании вагнеровцев в Беларуси и мерах безопасности, внедренных после этого:
- 29 июля в Беларуси задержали больше трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко – Тихановским и Сташевским.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.
- Российский посол в Беларуси накануне тоже выдвигал похожую версию о "российских гражданах, которые опоздали на самолет".