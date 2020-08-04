Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области. Она расположена на границе с Россией.

Сборы начнутся 11 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Наталья Гаврусик, передает российское информагентство ТАСС.

К теме Хотели взглянуть на собор: вагнеровцы в стиле Боширова и Петрова объяснили цель поездки в Стамбул

Несмотря на усиленный контроль на границах Беларуси после задержания российских наемников ЧВК "Вагнера", в Минобороны Беларуси настаивают: сборы не являются срочными, а носят плановый характер.

Подготовка военно-учебного резерва на собрании – это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы различной продолжительности в течение года,

– уточнила Гаврусик.

Она добавила, что плановые сборы проходят и в августе. В частности, в Витебской области они начнутся 11 августа.

Витебская область Беларуси: карта

Что известно о задержании вагнеровцев в Беларуси и мерах безопасности, внедренных после этого: