Хотели посмотреть на собор: вагнеровцы в стиле Боширова и Петрова о цели поездки в Стамбул
Несколько боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых ранее задержали в Беларуси, заявили следователям, что через Минск направлялись в Стамбул. Там, мол, намеревались "осмотреть Собор Святой Софии".
Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о том, какие версии поездки "придумывают" задержанные бойцы Вагнера. Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания".
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Что вагнеровцы рассказали на допросах
- По данным белорусских следователей, часть бойцов Вагнера говорит, что летели в Турцию на отдых.
- Кто-то уверяет, что направлялся туда для охраны объектов, а кто-то для того, чтобы осмотреть Собор Святой Софии.
- Выяснились и другие подробности. В одном из мессенджеров боевики создали специальную группу. В ней руководитель группы координировал действия подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые авиабилеты на территории санатория.
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Главное о задержании вагнеровцев в Беларуси
- 29 июля в Беларуси задержали по меньшей мере 33 боевиков ЧВК "Вагнера". Они прибыли из России.
- В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента.
- В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали за пророссийских оккупантов на Донбассе.
- СБУ заявила, что будет инициировать экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".
- В России традиционно заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.