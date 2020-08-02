Несколько боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых ранее задержали в Беларуси, заявили следователям, что через Минск направлялись в Стамбул. Там, мол, намеревались "осмотреть Собор Святой Софии".

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о том, какие версии поездки "придумывают" задержанные бойцы Вагнера. Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания". К теме Меру пресечения для вагнеровцев: как Лукашенко прокомментировал цель приезда наемников Что вагнеровцы рассказали на допросах По данным белорусских следователей, часть бойцов Вагнера говорит, что летели в Турцию на отдых.

Кто-то уверяет, что направлялся туда для охраны объектов, а кто-то для того, чтобы осмотреть Собор Святой Софии.

Выяснились и другие подробности. В одном из мессенджеров боевики создали специальную группу. В ней руководитель группы координировал действия подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые авиабилеты на территории санатория. Обратите внимание! Рассказы вагнеровцев напомнили показания знаменитых российских ГРУшников Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепиги (Боширова). Их обвинили в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Пытаясь обосновать свои визиты Мишкин и Чепига также уверяли, что приехали туда, чтобы посмотреть на готический собор. Рекомендуем ознакомиться Наемники ЧВК "Вагнера": что известно о тайной армии Путина Главное о задержании вагнеровцев в Беларуси 29 июля в Беларуси задержали по меньшей мере 33 боевиков ЧВК "Вагнера". Они прибыли из России.

В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента.

В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали за пророссийских оккупантов на Донбассе.

СБУ заявила, что будет инициировать экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".

В России традиционно заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.