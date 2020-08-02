Декілька бойовиків російської ПВК "Вагнера", яких раніше затримали у Білорусі, заявили слідчим, що через Мінськ прямували у Стамбул. Там, мовляв, мали намір "оглянути Собор Святої Софії".

Голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич розповів про те, які версії поїздки "вигадують" затримані бійці Вагнера. Про це повідомляє "Белтелерадіокомпанія". До теми Запобіжний захід для вагнерівців: як Лукашенко прокоментував мету приїзду найманців Що вагнерівці розповіли під час допитів За даними білоруських слідчих, частина бійців Вагнера каже, що летіла до Туреччини на відпочинок.

Хтось із них запевняє, що прямував туди для охорони об'єктів, а хтось для того, аби оглянути Собор Святої Софії.

З'ясувалися й інші подробиці. В одному з месенджерів бойовиків створили спеціальну групу. У ній, керівник групи, координував дій підлеглих: від розпорядку дня, переклички, часу загального збору, туди ж надійшов наказ спалити старі авіаквитки на території санаторію. Зверніть увагу! Розповіді вагнерівців нагадали про свідчення знаменитих російських ГРУшників Олександра Мішкіна (Петрова) та Анатолія Чепіги (Боширова). Їх звинуватили в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в британському Солсбері. Намагаючись обґрунтувати свої візити Мішкін і Чепіга також запевняли, що приїхали туди, щоб подивитися на готичний собор. Радимо ознайомитись Найманці ПВК "Вагнера": що відомо про таємну армію Путіна Головне про затримання вагнерівців у Білорусі 29 липня в Білорусі затримали щонайменше 33 бойовиків ПВК "Вагнера". Вони прибули з Росії.

У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента.

В Україні інцидентом також зацікавилися, адже чимало із затриманих воювали за проросійських окупантів на Донбасі.

СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".

У Росії традиційно заявляють, що затримані – це туристи, які прямували в Стамбул.