Глава Слідчого комітету Білорусії Іван Носкевіч повідомив про те, що стосовно 33 громадян Росії обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Олександр Лукашенко заявив, що затримані росіяни стали першими з 180 – 200 осіб, яких запланували "перекинути" для дестабілізації ситуації в Білорусі. Про це повідомили у виданні "БелТА".

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"Спроба там, в Росії, зараз заховати "хвіст" і сказати, що ось вони з нами погодили приїзд цієї групи – це повна нісенітниця", – зазначив Олександр Лукашенко.

Він пояснив, що завжди, які б заходи не проводилися у Білорусі за участю російських військовослужбовців, будь то колишніх або чинних, відповідні відомства двох країн взаємодіяли.

Олександр Лукашенко повідомив, що дозвіл на приїзд військовослужбовців до Білорусі може дати тільки президент. Й запевнив, що не погоджував таке рішення.

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