Запобіжний захід для вагнерівців: як Лукашенко прокоментував мету приїзду найманців
Глава Слідчого комітету Білорусії Іван Носкевіч повідомив про те, що стосовно 33 громадян Росії обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Олександр Лукашенко заявив, що затримані росіяни стали першими з 180 – 200 осіб, яких запланували "перекинути" для дестабілізації ситуації в Білорусі. Про це повідомили у виданні "БелТА".
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"Спроба там, в Росії, зараз заховати "хвіст" і сказати, що ось вони з нами погодили приїзд цієї групи – це повна нісенітниця", – зазначив Олександр Лукашенко.
Він пояснив, що завжди, які б заходи не проводилися у Білорусі за участю російських військовослужбовців, будь то колишніх або чинних, відповідні відомства двох країн взаємодіяли.
Олександр Лукашенко повідомив, що дозвіл на приїзд військовослужбовців до Білорусі може дати тільки президент. Й запевнив, що не погоджував таке рішення.
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Коротко про затримання вагнерівців у Білорусі
- 29 липня в Білорусі затримали щонайменше 33-х бойовиків ПВК "Вагнера". Вони прибули з Росії.
- У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента, ба ще й організація теракту.
- В Україні інцидентом також зацікавилися, адже чимало із затриманих воювали на Донбасі. Не на боці України, звісно.
- А от у Росії на традиційний кшталт заявляють, що затримані білорусами чоловіки – це туристи, які просто їхали до Стамбулу. І, ймовірно, заблукали.