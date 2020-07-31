Офіційний Київ вимагатиме від Мінську екстрадиції бойовиків приватної російської компанії "Вагнера", яких затримали у білоруській столиці. Чому і навіщо – давайте розбиратись разом.

Чому взагалі в Україні стільки галасу виникло навколо затриманих у Білорусі найманців – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Про яких найманців ідеться?

Про тих самих, яких у середу, 29 липня, затримали у санаторії під Мінськом. Це – 32 бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер". Згодом стало відомо, що ще одного бойовика затримали в Гомельській області. Всі вони – громадяни Росії у віці від 24 до 55 років. Але серед них є й уродженці України, Білорусі й Казахстану.

Також заявлено, що спецслужби Білорусі затримали одну з декількох груп, що працюють на російську військову розвідку. З якою метою вони опинились в країні – окрема історія.

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Зараз нас більше цікавить зв’язок затриманих російських найманців із Україною.

До чого тут Україна?

По-перше, серед затриманих є громадяни України. Їм оголосили підозри й звинувачують в участі в терористичній організації, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

По-друге, значна частина затриманих "вагнерівців" були занесені в "чорні списки" українського сайту "Миротворець" іще до їхнього затримання. У цих списках вони опинились через участь у війні на Донбасі проти українських сил.

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Чи воювали всі затримані на Донбасі вже у лавах ПВК "Вагнера", чи опинились у її складі вже згодом – наразі не надто принципово. Волонтери давно вказують, що вербувальники ПВК активно використовують бойовиків так званих "Л/ДНР" для участі у міжнародних конфліктах, до яких причетна Росія.

Отже, якщо вірити даним з "Миротворця", участь у війні на Донбасі можна відслідкувати щодо таких затриманих:

Тахир Бахігараєв. Він народився 1980 року у Пермі. Мав позивний "Фартовий", був судимий. Воював на Донбасі, як пишуть російські ресурси, з липня 2014 року. Посада – механік-водій 4-ої розвідувально-штурмової роти. З 2015 року, як пишуть ЗМІ, пов'язаний із ПВК. Встиг повоювати у складі цього формування у Сирії. Сергій Щербаков. Народився 1981 року в Астрахані, найманець. Як видно з історії його публікацій у соцмережах, брав участь у війні на Донбасі від літа 2014 року. Олексій Волгін. Народився 1975 року. Із великою ймовірністю є одним з позаштатних співробітників Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ, яких активно залучали для створення ПВК. У складі ПВК "Вагнер" брав участь в скоєнні військових злочинів в Судані. Олег Дрига. Народився 1986 року у Донецьку (Україна), бойовик контрольованої Росією армії "ДНР". Дрига воював у лавах бригади "Оплот", яку очолював бойовик Олександр Захарченко. Олександр Руденко. Народився 1984 року у Брянській області. Воював на Донбасі у 2014 році. Є членом "Союзу Добровольців Донбасу", - організації, яку в Росії використовують як джерело поповнення особового складу ПВК. Денис Харитонов. Народився 1980 року в Астраханській області. У лавах незаконних збройних формувань був навідником. Максим Кошман. Народився 1981 року у Слов'янську. Бойовик підрозділу бойовиків "Ольхон". Бойовики "Ольхона" були причетні до численних випадків мародерства і тортур по відношенню до мирного населення на окупованій частині Донбасу. Командиром "Ольхону" був російський спецпризначенець, садистські нахили якого дивували навіть російських пропагандистів. Затриманий у Мінську Кошман знаходиться в розшуку в Україні за ст.260 ч.5 КК України (участь у незаконних збройних формуваннях, що призвело до загибелі людей). Геннадій Фетісов. Народився 1986 року у Донецьку. Один з тих зрадників-"беркутівців", які перейшли на службу до країни-агресора. Командував взводом у підрозділі ДНР "Оплот". Рінат Карімов. Народився 1984 року у Челябінській області. На Донбасі воював у складі бандформування "Спарта", яким командував відомий бойовик Арсен Павлов ("Моторола"). Бойовики підрозділу причетні до катувань та страт українських військовослужбовців. Олександр Шубін. Народився 1996 року у Луганську. У 2016 році вступив в НВФ батальйон Суркова-Прилепіна, який відзначився репресіями проти місцевих мешканців Донбасу. Ігор Шеломенцев. Народився 1975 року у Бурятії. До 2016 року – кадровий російський військовослужбовць однієї з десантно-штурмових бригад. На Донбасі воював і як снайпер, і як розвідник. Андрій Токаренко. Народився 1965 року у Москві. З 2014 року воював у розвідувально-диверсійній групі "Фугас". Андрій Сердюков. Ще один москвич 1975 року народження, який відзначився участю у бойових діях на Донбасі. Сергей Сидоров. Народився 1972 року, брав участь у війні на Донбасі. Ймовірно, може бути громадянином України, однак ця інформація вимагає ретельної перевірки. Федір Сергєєв. Народився 1987 року. Найманець-камизяк. Андрій Бакунович. Він – один з найвідоміших серед затриманих найманців. Народився 1977 року на території сучасної Білорусі, прописаний в Тюменській області. На ДОнбасі, як пише "Новая газета", брав участь у боях за Дебальцево. Командир снайперської групи. У січні 2015 року отримав поранення, лікувався у Луганську, потім у військовому клінічному госпіталі Південного військового округу Росії. Після одужання в складі "групи Вагнера" неодноразово вилітав в сирійські відрядження. Саме діяльність Бакуновича була використана як одна з ілюстрацій активності вагнерівців у війні в Лівії у докладі, який у квітні 2020 року представили Раді безпеки ООН.

Чому Україні потрібна екстрадиція найманців?

Тому що вони брали участь у злочинах проти України. І за скоєння цих злочинів їх потрібно притягти до відповідальності.

Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Крім того, свідчення вагнерівців – це також вкрай важливо для України. Особливо тих, які вже на Донбасі з’явились у складі ПВК.

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Приватні військові кампанії – це саме та складова російської збройної агресії проти України, яка дозволяє Кремлю займати позицію "ихтамнет". Особовий склад ПВК тренується та готується до бойових дій кадровими російськими офіцерами. Усе забезпечення вони отримують від Росії. ПВК воюють у тісній взаємодії та під командуванням кадрових російських офіцерів.

Однак через те, що юридично їх нібито не існує (або за документами вони є співробітниками фірм, що надають абстрактні "консалтингові" послуги) довести їх причетність до Росії вкрай складно. Одна з небагатьох можливостей – особисті свідчення бойовиків.

Відтак, чим більше свідчень вагнерівців вдасться отримати Україні, тим більше шансів буде довести ще один елемент збройної агресії Росії проти України.

Чи видасть їх Білорусь?

Білоруські аналітики та публіцисти, які дуже добре розуміють ситуацію у своїй країні, кажуть, що не видасть. Однак досить активно використовуватиме в дипломатичних іграх із Росією та Україною.

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Волонтери спільноти "Ихтамнет", які уважно відстежують долю російських найманців, помічених на Донбасі, впевнені, що шанс отримати затриманих все ж є. Не всіх, але хоч когось. Зокрема ідеться про Максима Кошмана (якого МВС уже розшукує за скоєні злочини).

Крім того, на думку волонтерів, Україна може спробувати поборотись за отримання для відбування покарання на території України своїх громадян – Фетісова, Дриги, Сидорова та Селіхова. Можливо, також будуть підстави вимагати ще трьох затриманих, які можуть мати українське громадянство (яке поки що не доведене).

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Разом із тим, експерт Центру аналітики та безпеки, екскерівник апарату СБУ Ігор Гуськов, який багато років займався вивченням діяльності бойовиків ПВК "Вагнера", каже, що є всі шанси отримати не лише громадян України, а й вимагати, фактично змусити білоруську сторону через тиск, передати Україні всіх затриманих.