Сьогодні заступник секретаря українського РНБО Сергій Кривонос звернувся до МЗС з запитом про екстрадицію членів ПВК "Вагнера" в Україну. Бойовиків, причетних до злочинів на Донбасі, затримали в Білорусі.

Зараз є всі шанси їх екстрадувати, але має бути кілька чинників для цього. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Центру аналітики та безпеки, екскерівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

Важливо Затримані вагнерівці ніяк не могли використовувати Мінськ як транспортний хаб, – журналістка

Чи екстрадують бойовиків в Україну?

Зараз – це іспит для нашої влади. Є всі шанси отримати не лише громадян України, а й вимагати, фактично змусити білоруську сторону через тиск, передати Україні всіх,

– заявив Гуськов.

Він вважає, що потрібні монолітні дії, тобто, стратегічні комунікації. Повинен бути тиск з боку МЗС, правоохоронних органів – оперативно зібрати всі документи і подати запит на екстрадицію. І додав: якщо всі діятимуть з однаковою інтенсивністю, то це матиме результат.

"Ми також повинні підключити діаспору, дипломатів. Ставити їм питання. Багато залежить від публічної дипломатії – громадських активістів", – переконаний Гуськов.

Яка мета бойовиків в Білорусі?

Екскерівник апарату СБУ переконаний, що готувалась провокація проти білоруського народу та проти чинного президента Олександра Лукашенка.

До нього (Лукашенка – 24 канал) по-різному можна ставитись. Це справа сусідньої країни – вони самі здатні вирішувати, хто керуватиме наступні роки,

– сказав Гуськов.

Крім цього, він припустив, що вагнерівців привели туди, щоб усунути криваву провокацію для того, щоб Лукашенко фактично втратив контроль над ситуацією. Тоді він вимушений буде або покинути країну, або звертатися до Росії, щоб ввести військові сили й припинили безлад, який насправді інспірувала сама Росія.



Цей висновок базується на вивченні досвіду, як позиціонував себе "Вагнер" останні 4 роки. Гуськов навів кілька прикладів:

► В Луганську їхнім завданням було – з політичного протистояння пролити кров. І вони з цим завданням успішно справились, коли захопили Луганський аеропорт.

► Згадаймо їхнє відрядження в Судан. Де політтехнологи Пригожина, Путіна радили просто розстріляти демонстрантів, щоб силою придушити протести. Але вчасно зорієнтувались потім і фактично з допомогою “Вагнера” скинули президента.

► Аналогічна ситуація є в Лівії. Тобто, Білорусь – це невелика інтерпретація тієї схеми, яка вже відпрацьована в декількох країнах.

Вагнерівці у Білорусі: що треба знати

В Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян 29 липня. Вони виявилися бойовиками "Вагнера".

Прибули найманці з Росії й жили у санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту.

Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.

РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.

Дивіться повністю відео з експертом Центру аналітики та безпеки: