Сегодня заместитель секретаря украинского СНБО Сергей Кривонос обратился к МИД с запросом об экстрадиции членов ЧВК "Вагнера" в Украину. Боевиков, причастных к преступлениям на Донбассе, задержали в Беларуси.

Сейчас есть все шансы их экстрадировать, но должно быть несколько факторов для этого. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Центра аналитики и безопасности, бывший глава аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Важно Задержанные вагнеровцы никак не могли использовать Минск как транспортный хаб, – журналистка

Экстрадируют ли боевиков в Украину?

Сейчас это – экзамен для нашей власти. Есть все шансы получить не только граждан Украины, а и требовать, фактически заставить белорусскую сторону через давление передать Украине всех,

– заявил Гуськов.

Он считает, что нужны монолитные действия, то есть стратегические коммуникации. Должно быть давление со стороны МИД, правоохранительных органов – оперативно собрать все документы и подать запрос на экстрадицию. И добавил: если все будут действовать с одинаковой интенсивностью, то это будет иметь результат.

"Мы также должны подключить диаспору, дипломатов. Задавать им вопросы. Многое зависит от публичной дипломатии – общественных активистов", – убежден Гуськов.

Какова цель боевиков в Беларуси?

Экс-руководитель аппарата СБУ убежден, что готовилась провокация против белорусского народа и против действующего президента Александра Лукашенко.

К нему (Лукашенко – 24 канал) по-разному можно относиться. Это дело соседней страны – они сами способны решать, кто будет руководить последующие годы,

– сказал Гуськов.

Кроме этого, он предположил, что вагнеровцев привели туда, чтобы устранить кровавую провокацию для того, чтобы Лукашенко фактически потерял контроль над ситуацией. Тогда он вынужден будет либо покинуть страну, либо обращаться к России, чтобы она ввела военные силы и прекратила беспорядок, который на самом деле инспирировала сама Россия.

Этот вывод базируется на изучении опыта, как позиционировал себя "Вагнер" последние 4 года. Гуськов привел несколько примеров:

► В Луганске их задачей было – в политическом противостоянии пролить кровь. И они с этой задачей успешно справились, когда захватили Луганский аэропорт.

► Вспомним их командировку в Судан. Где политтехнологи Пригожина, Путина советовали просто расстрелять демонстрантов, чтобы силой подавить протесты. Но вовремя сориентировались потом и фактически с помощью "Вагнера" сбросили президента.

► Аналогичная ситуация в Ливии. То есть, Беларусь – это небольшая интерпретация той схемы, которая уже отработана в нескольких странах.

Вагнеровцы в Беларуси: что надо знать

В Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан 29 июля. Они оказались боевиками "Вагнера".

Прибыли наемники из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.

Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.

СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.

Смотрите полностью видео с экспертом Центра аналитики и безопасности: