Официальный Киев требует от Минска экстрадиции боевиков частной российской компании "Вагнера", задержанных в белорусской столице. Почему и зачем – давайте разбираться вместе.

Почему вообще в Украине столько шума возникло вокруг задержанных в Беларуси наемников – читайте в материале 24 канала.

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О каких наемниках идет речь?

О тех самых, которых в среду, 29 июля, задержали в санатории под Минском. Это – 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Впоследствии стало известно, что еще один боевик был задержан в Гомельской области. Все они – граждане России в возрасте от 24 до 55 лет. Но среди них есть и уроженцы Украины, Беларуси и Казахстана.

Также заявлено, что спецслужбы Беларуси задержали одну из нескольких групп, работающих на российскую военную разведку. С какой целью они оказались в стране – отдельная история.

Больше о том, почему пророссийские наемники поступают в ЧВК читайте в материале Пьянки и изнасилования: наемники из ЧВК "Вагнера" стали настоящим бедствием для жителей Донбасса

Сейчас нас больше интересует связь задержанных российских наемников с Украиной.

При чем здесь Украина?

Во-первых, среди задержанных есть граждане Украины. Им объявили подозрения и обвиняют в участии в террористической организации, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Во-вторых, значительная часть задержанных "вагнеровцев" были занесены в "черные списки" украинского сайта "Миротворец" еще до их задержания. В этих списках они оказались из-за участия в войне на Донбассе против украинских сил.

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Воевали ли все задержанные на Донбассе уже в рядах ЧВК "Вагнера", или оказались в ее составе уже потом – пока не слишком принципиально. Волонтеры давно указывают, что вербовщики ЧВК активно используют боевиков так называемых "Л/ДНР" для участия в международных конфликтах, к которым причастна Россия.

Итак, если верить данным с "Миротворца", участие в войне на Донбассе можно отследить в отношении таких задержанных:

Тахир Бахигараев. Он родился в 1980 году в Перми. Имел позывной "Фартовый", был судим. Воевал на Донбассе, как пишут российские ресурсы, с июля 2014 года. Должность – механик-водитель четвёртый разведывательно-штурмовой роты. С 2015 года, как пишут СМИ, связан с ЧВК. Успел повоевать в составе этого формирования в Сирии. Сергей Щербаков. Родился в 1981 году в Астрахани, наемник. Как видно из истории его публикаций в соцсетях, участвовал в войне на Донбассе с лета 2014 года. Алексей Волгин. Родился в 1975 году. С большой вероятностью является одним из внештатных сотрудников Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, которых активно привлекали для создания ЧВК. В составе ЧВК "Вагнер" участвовал в совершении военных преступлений в Судане. Олег Дрыга. Родился в 1986 году в Донецке (Украина), боевик контролируемой Россией армии "ДНР". Дрыга воевал в рядах бригады "Оплот", которую возглавлял боевик Александр Захарченко. Александр Руденко. Родился 1984 году в Брянской области. Воевал на Донбассе в 2014 году. Является членом "Союза Добровольцев Донбасса", – организации, которую в России используют как источник пополнения личного состава ЧВК. Денис Харитонов. Родился в 1980 году в Астраханской области. В рядах незаконных вооруженных формирований был наводчиком. Максим Кошман. Родился в 1981 году в Славянске. Боевик подразделения боевиков "Ольхон". Боевики "Ольхона" были причастны к многочисленным случаям мародерства и пыток по отношению к мирному населению на оккупированной части Донбасса. Командиром "Ольхона" был российский спецназовец, садистские наклонности которого удивляли даже российских пропагандистов. Задержанный в Минске Кошман находится в розыске в Украине по ст.260 ч.5 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях, что привело к гибели людей). Геннадий Фетисов. Родился в 1986 году в Донецке. Один из предателей-"беркутовцев", которые перешли на службу к стране-агрессору. Командовал взводом в подразделении ДНР "Оплот". Ринат Каримов. Родился 1984 году в Челябинской области. На Донбассе воевал в составе бандформирования "Спарта", которым командовал известный боевик Арсен Павлов ("Моторола"). Боевики подразделения причастны к пыткам и казням украинских военнослужащих. Александр Шубин. Родился в 1996 году в Луганске. В 2016 году вступил в НВФ батальон Суркова-Прилепина, который отличился репрессиями против местных жителей Донбасса. Игорь Шеломенцев. Родился в 1975 году в Бурятии. К 2016 году – кадровый российский военнослужащих одной из десантно-штурмовых бригад. На Донбассе воевал и как снайпер, и как разведчик. Андрей Токаренко. Родился в 1965 году в Москве. С 2014 года воевал в разведывательно-диверсионной группе "Фугас". Андрей Сердюков. Еще один москвич 1975 года рождения, который отметился участием в боевых действиях на Донбассе. Сергей Сидоров. Родился в 1972 году, участвовал в войне на Донбассе. Вероятно, может быть гражданином Украины, однако эта информация требует тщательной проверки. Федор Сергеев. Родился в 1987 году. Наемник-камызяк. Андрей Бакунович. Он – один из самых известных среди задержанных наемников. Родился в 1977 году на территории современной Беларуси, прописан в Тюменской области. На Донбассе, как пишет "Новая газета", участвовал в боях за Дебальцево. Командир снайперской группы. В января 2015 года получил ранение, лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России. После выздоровления в составе "группы Вагнера" ​​неоднократно вылетал в сирийские командировки. Именно деятельность Бакуновича была использована как одна из иллюстраций активности вагнеровцев в войне в Ливии в докладе, который в апреле 2020 года представили Совету безопасности ООН.

Почему Украине нужна экстрадиция наемников?

Потому что они участвовали в преступлениях против Украины. И за совершение этих преступлений их нужно привлечь к ответственности.

Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств, – говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, свидетельство вагнеровцев – это также крайне важно для Украины. Особенно тех, которые уже на Донбассе появились в составе ЧВК.

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Частные военные компании – это именно та составляющая российской вооруженной агрессии против Украины, которая позволяет Кремлю занимать позицию "ихтамнет". Личный состав ЧВК тренируется и готовится к боевым действиям кадровыми российскими офицерами. Все обеспечения они получают от России. ЧВК воюют в тесном взаимодействии и под командованием кадровых российских офицеров.

Однако из-за того, что юридически их якобы не существует (или по документам они являются сотрудниками фирм, предоставляющих абстрактные "консалтинговые" услуги) доказать их причастность к России крайне сложно. Одна из немногих возможностей – личные свидетельства боевиков.

Поэтому, чем больше свидетельств вагнеровцев удастся получить Украине, тем больше шансов доказать еще один элемент вооруженной агрессии России против Украины.

Выдаст ли их Беларусь?

Белорусские аналитики и публицисты, которые очень хорошо понимают ситуацию в своей стране, говорят, что не выдаст. Однако довольно активно будет использовать в дипломатических играх с Россией и Украиной.

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Волонтеры сообщества "Ихтамнет", которые внимательно отслеживают судьбу российских наемников, замеченных на Донбассе, уверены, что шанс получить задержанных все же есть. Не всех, но хоть кого-то. В частности речь идет о Максиме Кошмане (которого МВД уже разыскивает за совершенные преступления).

Кроме того, по мнению волонтеров, Украина может попытаться побороться за получение для отбывания наказания на территории Украины своих граждан – Фетисова, Дрыги, Сидорова и Селихова. Возможно, также будут основания требовать еще трех задержанных, которые могут иметь украинское гражданство (которое пока не доказано).

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Вместе с тем, эксперт Центра аналитики и безопасности, экс-руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, который много лет занимался изучением деятельности боевиков ЧВК "Вагнера", говорит, что есть все шансы получить не только граждан Украины, но и требовать, фактически заставить белорусскую сторону через давление, передать Украине всех задержанных.