Беларусь направила Украине полный список задержанных боевиков "Вагнера". В ближайшее время Украина должна проверить список.

Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства иностранных дел Украины, сообщает 24 канал.

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По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинская сторона уже получила список. МИД Беларуси обратилось к своим коллегам из Украины с просьбой проверить список лиц на предмет совершения ими преступлений или их участия в военных действиях на территории Украины. Точное количество человек не известно, однако задержаны более семи человек. Сообщается, что среди "вагнеровцев" есть граждане Украины.

Также Кулеба отметил, что украинская сторона должна тщательно проверить весь список лиц и выяснить их гражданство.

Напоминаем, что Украина настаивает на экстрадиции из Беларуси задержанных 29 июля членов частной российской компании "Вагнера".