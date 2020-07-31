Україна отримала список затриманих в Білорусі "вагнерівців"
Білорусь надіслала Україні повний список затриманих бойовиків "Вагнера". Найближчим часом Україна повинна перевірити список.
Про це під час брифінгу повідомив голова Міністерства закордонних справ України, повідомляє 24 канал.
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За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, українська сторона вже отримала список. МЗС Білорусі звернулося до своїх колег з України, з проханням перевірити список осіб на предмет скоєння ними злочинів або їхньої участі у військових діях на території України. Точна кількість осіб не відома, проте затримано більше семи осіб. Повідомляється, що серед "вагнерівців" є громадяни України.
Також Кулеба зазначив, що українська сторона повинна ретельно перевірити весь перелік осіб та з’ясувати їхнє громадянство.
Нагадуємо, що Україна наполягає на екстрадиції з Білорусі затриманих 29 липня членів приватної російської компанії "Вагнера".