Історія із затриманням у Білорусі найманців ПВК "Вагнер" обростає подробицями і викликає нові питання. Чому насправді бойовики прибули до Мінська, хто і як може використати "білоруське АТО" та яка у цій справі роль України.

Чому бойовики приїхали у Білорусь?

24 канал вирішив розібратися у деталях справи та дізнатися, як білоруська влада вирішила використати військових гастролерів як "козир" у президентських виборах.

Офіційна версія влади РБ: бійці ПВК "Вагнер" прибули "для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів президента". Конкретніше: вони буцімто готували теракти.

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Офіційна версія влади РБ: бійці ПВК "Вагнер" прибули "для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів президента". Конкретніше: вони буцімто готували теракти.

Версія ЗМІ: бойовики давно використовували Мінськ як перевалочний пункт – звідси вони розліталися в різні країни для виконання своїх завдань. Влада Білорусі про це знала й раніше, але нині вирішила використати ситуацію у передвиборчій гонці.

Версія-відволікання: "вагнерівці"… відпочивали в Білорусі! Таке припущення зараз розганяють деякі російські медіа і телеграм-канали. Мов, найманці через "специфіку своєї роботи" не можуть відпочивати в більшості країн світу, тому поїхали в санаторій під Мінськ. Смішно, правда. Тому цю версію залишимо для обговорення росіянам.



Затримання бійців ПВК "Вагнер" показали всі телеканали Білорусі / Скріншот

Версія 1, офіційна – дестабілізація і теракти

Ця версія має міцне підґрунтя – Росія пхає свого імперського носа всюди, де має хоч найменший інтерес. Особливо – під час виборів чи референдумів (згадаємо, Україну, США, Брекзіт і т.п.). Білорусь – зона максимальної уваги Кремля. Тим більше, зараз у країні неспокійно – можливі різні сценарії розвитку подій, навіть "білоруський Майдан". Тому 200, а може й більше підготовлених бойовиків, які мають бойовий досвід і фінансову мотивацію, можуть кардинально змінити розклади і перетворити вуличні заворушення в державний переворот.

На словах Кремль божиться, що не втручається у вибори, що це – внутрішня справа Білорусі ("ми готові співпрацювати з будь-яким президентом, якого вибере білоруський народ"). Але події останніх років свідчать, що Росію вже не влаштовує політика Лукашенка, який все більше перетворюється в "самостійника" та ще й відкрито заграє із Заходом. Крім того, Путін і компанія давно дотримуються принципу "чим гірше у сусідів, тим краще для нас".

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Однак офіційна версія Білорусі про підступних "вагнерівців"-терористів розсипається вщент, якщо спробувати дати відповідь на такі питання:

Чому досвідчені диверсанти гуртом приїхали до Білорусі, а не мобільними групами? Чому навіть не маскувалися і ходили у камуфляжній формі? Якщо до Білорусі прибули приблизно 200 бійців – затримано 33, то де блукають інші? Чому їх не затримують?

Варто додати, що "страшилка" про терористів (у тому числі – закордонних), які хочуть вплинути на вибори в Білорусі або навіть влаштувати державний переворот, використовується владою країни не вперше.

У 2006 році затримали такого собі "грузина", який "зізнався", що їхня група бойовиків із України, Сербії та Хорватії планувала спочатку отруїти питну воду у водогоні (кинувши туди мертвих пацюків!), а потім хотіла влаштувати вибух під час мітингу і "під шумок" захопити владу в Білорусі.

У 2010 році сімох з десяти екскандидатів у президенти звинуватили у спробі державного перевороту. Знову мали відбутися теракти, а потім захоплення влади… І знову серед "терористів" фігурували громадяни інших країн, у тому числі – України.

У 2017 році під час акцій протесту в Білорусі було затримано, як заявили правоохоронці, "пара десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю". Серед них очікувано виявилися громадяни України та інших країн, які проходили війський вишкіл у таборах Литви і Польщі.

Тому арешти-2020 – це вже така собі "білоруська традиція".



Затриманий "вагнерівець" | Скріншот відео

Чим гірше в Білорусі, тим краще для Кремля, вважає експерт-міжнародник Ігор Соловей. "Найманці цілком могли прибути для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні виборів президента, – каже Соловей. – Вони могли б створити білоруський майдан із жертвами. І цим підштовхнути Лукашенка далі в обійми Кремля. Тому що силові події в Білорусі ще більше б маргіналізували Лукашенка…"

Версія 2, медійна – транзит "вагнерівців" і шоу-затримання

Раніше вже з’являлася інформація, що приватні російські військові компанії використовують Мінськ, як транзитний пункт. Звідти вони пересуваються, наприклад, до Туреччини чи Єгипту, а потім – до місць призначення (Лівія, Судан, Конго, країни Азії…) Таким чином, росіяни плутали сліди і намагалися не "засвічувати" своїх бійців. Крім того, мінським транзитом користувалися не лише бойовики, а й представники охоронних фірм. Так, за даними деяких джерел, затримані у Білорусі бійці можуть бути зовсім не "вагнерівцями", а співробітниками приватної військової охоронної компанії "Мар". І вони начебто прямували до Туреччини, де мали підписати контракти на охорону нафтоналивного порту Зувара (Лівія).

Як би там не було, а білоруські спецслужби не могли не знати про такі маневри росіян. Більше того – цілком імовірно, що вони ще й співпрацювали з російськими силовиками і приватними "арміями".



Речі затриманих "вагнерівців" | Скріншот відео

Росія заявляє, що затримані бійці поїхали в санаторій під Мінськом, бо запізнилися на авіарейс, а підставою для їхнього приїзду став "контракт, укладений із однією з комерційних фірм". "У Білорусі вони були лише проїздом, – стверджує посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев. – Росіяни, що прибули до санаторію, були змушені це зробити через те, що запізнилися на рейс з аеропорту, прямуючи транзитом до третьої країни".

Кому вигідно? Лукашенко!

Найбільше дивідендів на затриманні бійців заробляє Лукашенко. Це красива картинка для його електорату і для тих, хто сумнівається, за кого голосувати на виборах. Провладні медіа вже співають дифирамби: Лукашенко – справжній державник, він за суверенітет Білорусі, проти зовнішнього втручання, наводить порядок, не допускає "майданів" і т.п.

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Окрім піару, Лукашенко отримав серйозні політичні козирі. Тепер він може, посилаючись на небезпечну ситуацію, "пресувати" опозицію і взагалі всіх незгодних – може затримувати політиків і протестувальників, розганяти мітинги, закривати медіа... І головний козир – Лукашенко може запровадити надзвичайний стан і відтермінувати президентські вибори (вже прозвучала його заява: "Збереження країни важливіше за вибори президента"). На такий крок він навряд чи наважиться – надто високі репутаційні ризики. Та й гострої необхідності у цьому на сьогодні немає – щоб там не казали опоненти, а рейтинг у Лукашенка – найвищий серед кандидатів. І Центральна виборча комісія знає, що робити… Але мати в рукаві такий козир, як перенесення виборів – це сильний аргумент і підстраховка.

Звісно, що затримання російських вояків та майже прямі звинувачення РФ у підготовці терактів і планах влаштувати переворот, викликали гнів у Кремлі. Але для Лукашенка то вже типова ситуація: спочатку він "б’є горшки" з Москвою – а потім мириться і розціловується з Путіним, наче нічого й не було (згадайте хоча б недавню нафтову кризу). Якомога безпроблемніша перемога на виборах зараз – у ці гарячі літні дні – важливіша за майбутні напружені стосунки і можливу зимову холоднечу в квартирах білорусів через відключений російський газ. Лукашенко давно став тактиком – вирішує найближчу нагальну проблему, а "далі буде видно". Такий підхід він демонструє в стосунках і з Росією, і з Заходом…



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Росія навряд чи зацікавлена в поразці Лукашенка, вважає політолог Євген Магда. Зараз завдання Кремля: зробити Лукашенка більш договороспроможним і припинити його дрейф на Захід, – каже експерт. Магда не виключає, що затримка бойовиків може бути "політтехнологічним кроком білоруської влади". За бойовиками тягнеться кривавий шлейф, тож вони мають відповідне реноме в світі. У той же час, більшість білорусів не сприймають Росію як ворога, тож їм влаштували показовий приклад.

Кому ще вигідно? Україні!

По-перше, це медійний удар по ворогу – Росії. Весь світ може зайвий раз пересвідчитися, що Кремль не цурається найбрудніших методів, аби лише залишити сусідні країни в орбіті свого впливу. Після того, що трапилося в Білорусі, хіба хтось іще сумнівається, що на Донбасі "іхтамнєт"?!

По-друге, є ще практичний момент: Офіс президента, РНБО України і СБУ вже заявили, що домагатимуться видачі "вагнерівців". Аби судити їх за терористичні дії на Донбасі. Ймовірність, що Білорусь видасть найманців, близька до нуля і можлива лише у випадку, якщо Мінськ і Москва розсваряться остаточно (а такий варіант практично нереальний). Але вже сама участь України у "справі "вагнерівців" – великий плюс. Ми – в процесі, ми висуваємо свої пропозиції та умови, ми на слуху врешті решт… І це наш плюс як для Мінських, так і для Нормадських перемовин.

Лукашенко ні за що не віддасть "вагнерівців" Україні, вважає відомий російський адвокат Марк Фейгін. "Лукашенко – не самогубець, – сказав юрист в ефірі 4 каналу. – Затримані йому потрібні, щоб торгуватися з Кремлем за свою безпеку і щодо наслідків президентських виборів. Якщо він передасть затриманих Україні – це буде ворожим кроком. Бо, окрім того, що ці люди – злочинці, вони ще є носіями інформаціі..."

Що думає про затримання "вагнерівців" опозиція Білорусі?

Один з активних учасників опозиційного руху з Вітебська (його ім’я зі зрозумілих причин ми не можемо вказати) в коментарі 24 каналу назвав дійство "дешевою постановкою".

У Білорусі люди зі здоровим глуздом вважають це затримання дивних вояків примітивною дешевою постановкою, – сказав наш співрозмовник.

"Ще 24 липня Лукашенко попереджав про можливу появу іноземних найманців. Казав, дослівно, "у нас своїх майданутих" мало, тому підтягнуться зі сторони". І ось "підтягнулися" – з’явилися якісь люди в камуфляжній формі, які відкрито пересувалися країною, не ховалися... Я навіть не здивуюся, що їх спецслужби запросили для постановки… Так от – їх затримують і виставляють террористами. Сміх і гріх!" – розповів один із представників опозиції.

На питання: "Навіщо це треба Лукашенку і що буде далі?", опозиціонер відповів так: "Нічого хорошого ми не чекаємо. Влада зрозуміла, що ситуація розкручується не за її сценарієм, і вирішила зіграти ва-банк. Наступний крок – спецслужби придумають зв'язок між міфічними терористами і опозицією та почнуть виловлювати опонентів. Можливо, десь зброю "знайдуть", десь вибухівку…"

Лукашенко побоїться зривати вибори, бо до зими він може і не досидіти. Тому зараз його головна мета – максимально розхвалити себе і вимучити перемогу. Але, схоже, він не розуміє, що перемога будь-якою ціною може йому дорого вартувати, – певен опозиціонер.

На думку опозиціонера, ключовими в нинішній кампанії в Білорусі можуть стати найближчі вихідні. Якщо нічого екстраординарного не станеться (наприклад, провокацій проти опозиції), то, значить, Лукашенко прийняв рішення проводити вибори і, скоріше за все, він "сторгувався" з Росією у цьому питанні.

Коротко про затримання "вагнерівців" у Білорусі