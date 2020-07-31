Вагнерівці в Білорусі: чому приїхали, кому вигідне затримання і що хоче Україна
Історія із затриманням у Білорусі найманців ПВК "Вагнер" обростає подробицями і викликає нові питання. Чому насправді бойовики прибули до Мінська, хто і як може використати "білоруське АТО" та яка у цій справі роль України.
Чому бойовики приїхали у Білорусь?
24 канал вирішив розібратися у деталях справи та дізнатися, як білоруська влада вирішила використати військових гастролерів як "козир" у президентських виборах.
Офіційна версія влади РБ: бійці ПВК "Вагнер" прибули "для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів президента". Конкретніше: вони буцімто готували теракти.
Хто є хто Найманці ПВК "Вагнера": що відомо про таємну армію Путіна
Офіційна версія влади РБ: бійці ПВК "Вагнер" прибули "для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів президента". Конкретніше: вони буцімто готували теракти.
Версія ЗМІ: бойовики давно використовували Мінськ як перевалочний пункт – звідси вони розліталися в різні країни для виконання своїх завдань. Влада Білорусі про це знала й раніше, але нині вирішила використати ситуацію у передвиборчій гонці.
Версія-відволікання: "вагнерівці"… відпочивали в Білорусі! Таке припущення зараз розганяють деякі російські медіа і телеграм-канали. Мов, найманці через "специфіку своєї роботи" не можуть відпочивати в більшості країн світу, тому поїхали в санаторій під Мінськ. Смішно, правда. Тому цю версію залишимо для обговорення росіянам.
Затримання бійців ПВК "Вагнер" показали всі телеканали Білорусі / Скріншот
Версія 1, офіційна – дестабілізація і теракти
Ця версія має міцне підґрунтя – Росія пхає свого імперського носа всюди, де має хоч найменший інтерес. Особливо – під час виборів чи референдумів (згадаємо, Україну, США, Брекзіт і т.п.). Білорусь – зона максимальної уваги Кремля. Тим більше, зараз у країні неспокійно – можливі різні сценарії розвитку подій, навіть "білоруський Майдан". Тому 200, а може й більше підготовлених бойовиків, які мають бойовий досвід і фінансову мотивацію, можуть кардинально змінити розклади і перетворити вуличні заворушення в державний переворот.
На словах Кремль божиться, що не втручається у вибори, що це – внутрішня справа Білорусі ("ми готові співпрацювати з будь-яким президентом, якого вибере білоруський народ"). Але події останніх років свідчать, що Росію вже не влаштовує політика Лукашенка, який все більше перетворюється в "самостійника" та ще й відкрито заграє із Заходом. Крім того, Путін і компанія давно дотримуються принципу "чим гірше у сусідів, тим краще для нас".
Розвиток подій Затримання бойовиків "Вагнера": Білорусь перекидає додаткове військо на кордон із Росією
Однак офіційна версія Білорусі про підступних "вагнерівців"-терористів розсипається вщент, якщо спробувати дати відповідь на такі питання:
Чому досвідчені диверсанти гуртом приїхали до Білорусі, а не мобільними групами? Чому навіть не маскувалися і ходили у камуфляжній формі? Якщо до Білорусі прибули приблизно 200 бійців – затримано 33, то де блукають інші? Чому їх не затримують?
Варто додати, що "страшилка" про терористів (у тому числі – закордонних), які хочуть вплинути на вибори в Білорусі або навіть влаштувати державний переворот, використовується владою країни не вперше.
- У 2006 році затримали такого собі "грузина", який "зізнався", що їхня група бойовиків із України, Сербії та Хорватії планувала спочатку отруїти питну воду у водогоні (кинувши туди мертвих пацюків!), а потім хотіла влаштувати вибух під час мітингу і "під шумок" захопити владу в Білорусі.
- У 2010 році сімох з десяти екскандидатів у президенти звинуватили у спробі державного перевороту. Знову мали відбутися теракти, а потім захоплення влади… І знову серед "терористів" фігурували громадяни інших країн, у тому числі – України.
- У 2017 році під час акцій протесту в Білорусі було затримано, як заявили правоохоронці, "пара десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю". Серед них очікувано виявилися громадяни України та інших країн, які проходили війський вишкіл у таборах Литви і Польщі.
Тому арешти-2020 – це вже така собі "білоруська традиція".
Затриманий "вагнерівець" | Скріншот відео
Версія 2, медійна – транзит "вагнерівців" і шоу-затримання
Раніше вже з’являлася інформація, що приватні російські військові компанії використовують Мінськ, як транзитний пункт. Звідти вони пересуваються, наприклад, до Туреччини чи Єгипту, а потім – до місць призначення (Лівія, Судан, Конго, країни Азії…) Таким чином, росіяни плутали сліди і намагалися не "засвічувати" своїх бійців. Крім того, мінським транзитом користувалися не лише бойовики, а й представники охоронних фірм. Так, за даними деяких джерел, затримані у Білорусі бійці можуть бути зовсім не "вагнерівцями", а співробітниками приватної військової охоронної компанії "Мар". І вони начебто прямували до Туреччини, де мали підписати контракти на охорону нафтоналивного порту Зувара (Лівія).
Як би там не було, а білоруські спецслужби не могли не знати про такі маневри росіян. Більше того – цілком імовірно, що вони ще й співпрацювали з російськими силовиками і приватними "арміями".
Речі затриманих "вагнерівців" | Скріншот відео
Кому вигідно? Лукашенко!
Найбільше дивідендів на затриманні бійців заробляє Лукашенко. Це красива картинка для його електорату і для тих, хто сумнівається, за кого голосувати на виборах. Провладні медіа вже співають дифирамби: Лукашенко – справжній державник, він за суверенітет Білорусі, проти зовнішнього втручання, наводить порядок, не допускає "майданів" і т.п.
Зізнання: Затримання найманців "Вагнера" в Білорусі: бойовик Прилєпін упізнав своїх бійців із Донбасу
Окрім піару, Лукашенко отримав серйозні політичні козирі. Тепер він може, посилаючись на небезпечну ситуацію, "пресувати" опозицію і взагалі всіх незгодних – може затримувати політиків і протестувальників, розганяти мітинги, закривати медіа... І головний козир – Лукашенко може запровадити надзвичайний стан і відтермінувати президентські вибори (вже прозвучала його заява: "Збереження країни важливіше за вибори президента"). На такий крок він навряд чи наважиться – надто високі репутаційні ризики. Та й гострої необхідності у цьому на сьогодні немає – щоб там не казали опоненти, а рейтинг у Лукашенка – найвищий серед кандидатів. І Центральна виборча комісія знає, що робити… Але мати в рукаві такий козир, як перенесення виборів – це сильний аргумент і підстраховка.
Звісно, що затримання російських вояків та майже прямі звинувачення РФ у підготовці терактів і планах влаштувати переворот, викликали гнів у Кремлі. Але для Лукашенка то вже типова ситуація: спочатку він "б’є горшки" з Москвою – а потім мириться і розціловується з Путіним, наче нічого й не було (згадайте хоча б недавню нафтову кризу). Якомога безпроблемніша перемога на виборах зараз – у ці гарячі літні дні – важливіша за майбутні напружені стосунки і можливу зимову холоднечу в квартирах білорусів через відключений російський газ. Лукашенко давно став тактиком – вирішує найближчу нагальну проблему, а "далі буде видно". Такий підхід він демонструє в стосунках і з Росією, і з Заходом…
Олександр Лукашенко придумає, як помиритися з Володимиром Путіним | Сайт президента РФ
Кому ще вигідно? Україні!
По-перше, це медійний удар по ворогу – Росії. Весь світ може зайвий раз пересвідчитися, що Кремль не цурається найбрудніших методів, аби лише залишити сусідні країни в орбіті свого впливу. Після того, що трапилося в Білорусі, хіба хтось іще сумнівається, що на Донбасі "іхтамнєт"?!
По-друге, є ще практичний момент: Офіс президента, РНБО України і СБУ вже заявили, що домагатимуться видачі "вагнерівців". Аби судити їх за терористичні дії на Донбасі. Ймовірність, що Білорусь видасть найманців, близька до нуля і можлива лише у випадку, якщо Мінськ і Москва розсваряться остаточно (а такий варіант практично нереальний). Але вже сама участь України у "справі "вагнерівців" – великий плюс. Ми – в процесі, ми висуваємо свої пропозиції та умови, ми на слуху врешті решт… І це наш плюс як для Мінських, так і для Нормадських перемовин.
Що думає про затримання "вагнерівців" опозиція Білорусі?
Один з активних учасників опозиційного руху з Вітебська (його ім’я зі зрозумілих причин ми не можемо вказати) в коментарі 24 каналу назвав дійство "дешевою постановкою".
У Білорусі люди зі здоровим глуздом вважають це затримання дивних вояків примітивною дешевою постановкою, – сказав наш співрозмовник.
"Ще 24 липня Лукашенко попереджав про можливу появу іноземних найманців. Казав, дослівно, "у нас своїх майданутих" мало, тому підтягнуться зі сторони". І ось "підтягнулися" – з’явилися якісь люди в камуфляжній формі, які відкрито пересувалися країною, не ховалися... Я навіть не здивуюся, що їх спецслужби запросили для постановки… Так от – їх затримують і виставляють террористами. Сміх і гріх!" – розповів один із представників опозиції.
На питання: "Навіщо це треба Лукашенку і що буде далі?", опозиціонер відповів так: "Нічого хорошого ми не чекаємо. Влада зрозуміла, що ситуація розкручується не за її сценарієм, і вирішила зіграти ва-банк. Наступний крок – спецслужби придумають зв'язок між міфічними терористами і опозицією та почнуть виловлювати опонентів. Можливо, десь зброю "знайдуть", десь вибухівку…"
Лукашенко побоїться зривати вибори, бо до зими він може і не досидіти. Тому зараз його головна мета – максимально розхвалити себе і вимучити перемогу. Але, схоже, він не розуміє, що перемога будь-якою ціною може йому дорого вартувати, – певен опозиціонер.
На думку опозиціонера, ключовими в нинішній кампанії в Білорусі можуть стати найближчі вихідні. Якщо нічого екстраординарного не станеться (наприклад, провокацій проти опозиції), то, значить, Лукашенко прийняв рішення проводити вибори і, скоріше за все, він "сторгувався" з Росією у цьому питанні.
Коротко про затримання "вагнерівців" у Білорусі
- 29 липня білоруські силовики затримали 33 найманців ПВК "Вагнер". Загалом, за інформацією спецслужб, до РБ проникли майже 200 бійців.
- Затриманим висунули звинувачення у підготовці терактів.
- Білоруські ЗМІ оприлюднили прізвища затриманих. Виявилося, що деякі з них воювали на Донбасі у складі проросійських терористів і були внесені в базу "Миротворець".
- Російський письменник-бойовик Захар Прілєпін впізнав серед затриманих кількох своїх поплічників, з якими воював за так звану "ДНР".
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав термінову нараду Ради безпеки країни.
- МЗС Білорусі викликало послів Росії та України "для консультацій".
- Україна буде домагатися екстрадиції бойовиків ПВК "Вагнер" в Україну.