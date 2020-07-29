Білорусь вирішила посилити свій кордон із Росією. Поштовхом до цього стало затримання під Мінськом 32 громадян Росії, ще одного затримали на півдні країни. Усіх їх пов’язують з російської приватною військовою компанією "Вагнера". За даними ЗМІ, "вагнерівці" безпосередньо підпорядковуються президенту РФ Володимиру Путіну.

Білорусь перекидає додаткове військо на кордон із Росією

Таке рішення ухвалили на терміновому засіданні РНБО Білорусі 29 липня. Про це пише білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

Ще одне гучне рішення на засіданні Радбезу Білорусь викликає "на килим" послів Росії і України через затриманих бойовиків

За даними ресурсу Лукашенко на нараді поставив низку завдань для оборонного блоку Білорусі. Зокрема, Державний прикордонний комітет має посилити оперативне прикриття державних кордонів.

Стосується це і кордону з Російською Федерацією в межах вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, зокрема на зеленому кордоні (між Білоруссю та РФ кордон є відкритим – 24 канал). Ці сили буде суттєво посилено,

– зауважив генеральний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.

Крім того, Лукашенко звернув увагу на безпеку проведення масових заходів, включно з тими, що є пов'язаними з виборчою кампанією.

"За посилення контролю за допуском до місць проведення заходів, забезпечення безпеки, перевірки людей. Тому що за організаційною структурою в затриманих людей чітко можна простежити певні напрямки – снайпери, підривники, айтішники. Враховуючи це, буде вжито низку заходів організаційного характеру з питань забезпечення безпеки", – повідомив Равков.

Як у Радбезі Білорусі коментують затримання бойовиків "Вагнера"

Вищезазначені кроки генсек Радбезу Білорусі пояснив тим, що в країні змінилася обстановка після того, як затримали 32 бойовиків "Вагнера". Він додав, що ще одного затримали в Гомельській області. Зараз з ними правоохоронці проводять відповідну роботу, усіх затриманих допитують.

Крім того, Равков охарактеризував ситуацію, як "дуже неприємний факт", який не підтверджує Російська Федерація.

Тому що, якби здійснювали перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, за лінією якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні за лінією ФСБ , ні за по лінією ГРУ (розвідка), ні з якоїсь іншої структури такої інформації не отримували,

– констатував він.

До теми Затримання найманців "Вагнера" в Білорусі: бойовик Прилєпін упізнав своїх бійців із Донбасу

Основне про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

З2 бойовиків співробітники білоруського КДБ та спецпризначенці ОМОНу затримали уночі проти 29 липня під Мінськом.

Державна інформаційна агенція БелТА посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що на територію країни прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

в період виборчої кампанії. З собою росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великі важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Спершу найманці заселелилися в одному з мінських готелів, а за кілька днів переїхали в санаторій у Мінському районі. Власне тут їх і затримали

Власне тут їх і затримали У санаторії кажуть, що приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчали територію та оточення санаторію.

Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчали територію та оточення санаторію. Також БелТА опублікувала список імен затриманих бойовиків. Серед них є ті, кого внесено в українську базу "Миротворець". Російське видання "Фонтанка" пише, що щонайменше шестеро воювали проти України на Донбасі. Повний список затриманих у Білорусі бойовиків – за посиланням.