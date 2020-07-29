Білорусь викликає "на килим" послів Росії і України через затриманих бойовиків
У Білорусі 29 липня затримали 33 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера", які нібито мали дестабілізовувати ситуацію в країні напередодні виборів. Відтак Лукашенко закликав МЗС Білорусі викликати послів Росії і України для обговорення ситуації.
Лукашенко скликав термінове засідання Ради безпеки і поставив ряд завдань на різних рівнях. Про це повідомляє "БелТА".
Нагадаємо У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"
Завдання зоеркма стосуються роботи Міністерства закордонних справ і країн-сусідок. Так, дипломати мають відправити запити і запросити послів з Російської Федерації і України.
Їх очікують для надання тих чи інших пояснень і обговорення. Чому поряд із послом Росії викликають посла України, в Білорусі пояснюють, що майже половина затриманих зі списку була на Донбасі.
Уже зараз, за наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб – це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання,
– розповів держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.
Затримання "вагнерівців" у Білорусі: коротко
- У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер".
- 32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни.
- Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.
- Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".
- Лукашенко терміново скликав Раду безпеки країни, аби обговорити ситуацію.
Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, що формується з найманців. Створили її у 2013 році, за цей час вона брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".
Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.
Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".