У Білорусі 29 липня затримали 33 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера", які нібито мали дестабілізовувати ситуацію в країні напередодні виборів. Відтак Лукашенко закликав МЗС Білорусі викликати послів Росії і України для обговорення ситуації.

Лукашенко скликав термінове засідання Ради безпеки і поставив ряд завдань на різних рівнях. Про це повідомляє "БелТА".

Нагадаємо У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"

Завдання зоеркма стосуються роботи Міністерства закордонних справ і країн-сусідок. Так, дипломати мають відправити запити і запросити послів з Російської Федерації і України.

Їх очікують для надання тих чи інших пояснень і обговорення. Чому поряд із послом Росії викликають посла України, в Білорусі пояснюють, що майже половина затриманих зі списку була на Донбасі.

Уже зараз, за ​​наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб – це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання,

– розповів держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков.

Затримання "вагнерівців" у Білорусі: коротко

У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер".

32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни.

санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни. Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.

Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу " Миротворець ".

Миротворець Лукашенко терміново скликав Раду безпеки країни, аби обговорити ситуацію.