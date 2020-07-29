В Беларуси 29 июля задержали 33 бойцов российской частной военной компании Вагнера", которые якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Поэтому Лукашенко призвал МИД Беларуси вызвать послов России и Украины для обсуждения ситуации.

Лукашенко созвал срочное совещание и поставил ряд задач на различных уровнях, чтобы обезопасить нацбезопасность. Об этом сообщает "БелТА".

Напомним В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"

Задачи в частности касаются работы Министерства иностранных дел и стран-соседок. Так, дипломаты должны отправить запросы и пригласить послов Российской Федерации и Украины.

Их ожидают для предоставления тех или иных объяснений и обсуждения. Почему рядом с послом России вызывают посла Украины, в Беларуси объясняют, что почти половина задержанных из списка была на Донбассе.

Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу,

– рассказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: коротко

В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнер".

32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны.

Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.

Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".

Лукашенко срочно созвал Совет безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию.