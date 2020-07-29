Беларусь вызывает "на ковер" послов России и Украины из-за задержанных боевиков
В Беларуси 29 июля задержали 33 бойцов российской частной военной компании Вагнера", которые якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Поэтому Лукашенко призвал МИД Беларуси вызвать послов России и Украины для обсуждения ситуации.
Лукашенко созвал срочное совещание и поставил ряд задач на различных уровнях, чтобы обезопасить нацбезопасность. Об этом сообщает "БелТА".
Напомним В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"
Задачи в частности касаются работы Министерства иностранных дел и стран-соседок. Так, дипломаты должны отправить запросы и пригласить послов Российской Федерации и Украины.
Их ожидают для предоставления тех или иных объяснений и обсуждения. Почему рядом с послом России вызывают посла Украины, в Беларуси объясняют, что почти половина задержанных из списка была на Донбассе.
Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу,
– рассказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: коротко
- В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнер".
- 32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны.
- Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.
- Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".
- Лукашенко срочно созвал Совет безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию.
Что такое ЧВК "Вагнера"?
Это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Создали ее в 2013 году, за это время она участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".
В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.
Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".