Беларусь решила усилить свою границу с Россией. Толчком к этому стало задержание под Минском 32 граждан России, еще одного задержали на юге страны. Всех их связывают с российской частной военной компанией "Вагнера". По данным СМИ, "вагнеровцы" непосредственно подчиняются президенту РФ Владимиру Путину.

Беларусь перебрасывает дополнительное войско на границу с Россией

Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси 29 июля. Об этом пишет белорусское государственное информационное агентство БелТА.

Еще одно громкое решение на заседании Совбеза Беларусь вызывает "на ковер" послов России и Украины из-за задержанных боевиков

По данным ресурса, Лукашенко на совещании поставил ряд задач для оборонного блока Беларуси. В частности, Государственный пограничный комитет должен усилить оперативное прикрытие государственных границ.

Касается это и границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, обнаружения лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе (между Беларусью и РФ граница является открытой – 24 канал). Эти силы будут существенно усилены,

– отметил генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, включая те, которые связаны с избирательной кампанией.

"За усиление контроля за допуском к местам проведения мероприятий, обеспечение безопасности, проверки людей. Потому что за организационной структурой у задержанных людей четко можно проследить определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это, будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – сообщил Равков.

Как в Совбезе Беларуси комментируют задержание боевиков "Вагнера"

Вышеупомянутые шаги генсек Совбеза Беларуси объяснил тем, что в стране изменилась обстановка после того, как задержали 32 боевиков "Вагнера". Он добавил, что еще одного задержали в Гомельской области. Сейчас с ними правоохранители проводят соответствующую работу, всех задержанных допрашивают.

Кроме того, Равков охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтверждает Российская Федерация.

Потому что, если бы совершали переброски куда-нибудь частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные объяснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ , ни по линии ГРУ (разведка), ни из какой другой структуры такой информации не получали,

– констатировал он.

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Основное о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси

З2 боевиков сотрудники белорусского КГБ и спецназовцы ОМОНа задержали в ночь на 29 июля под Минском.

Государственное информационное агентство БелТА ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что на территорию страны прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

С собой россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Сначала наемники заселились в одном из минских отелей, а через несколько дней переехали в санаторий в Минском районе. Собственно здесь их и задержали

В санатории говорят, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория.

Также БелТА опубликовала список имен задержанных боевиков. Среди них есть те, кто внесен в украинскую базу "Миротворец". Российское издание "Фонтанка" пишет, что по меньшей мере шестеро воевали против Украины на Донбассе. Полный список задержанных в Беларуси боевиков – по ссылке.