Російський письменник і колишній ватажок бойовиків на Донбасі Захар Прилєпін заявив, що серед затриманих у Білорусі представників ПВК "Вагнера" є бійці його батальйону. Тобто люди, які раніше воювали на боці так званих "ДНР" і "ЛНР". Зараз же батальйон Прилєпіна не діє.

Затримані бойовика "Вагнера" в Білорусі воювали на Донбасі

Прилєпін зауважив, що серед затриманих в Мінську "представників якоїсь ПВК" дійсно є кілька колишніх бійців з його батальйону. Про це пропагандист написав у фейсбуці.

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Те, що люди, які воювали та воюють в "армії "ДНР" і "ЛНР", воюють не тільки там, давно відомо. Виїжджають вони і в Сирію, і в інші теплі країни, що воюють,

– наголосив Прилєпін

На його думку. якщо білоруське керівництво почне цю історію використовувати з власною метою – це матиме безглуздий вигляд.

"Тут, наскільки я можу судити з боку, – звичайна історія: добре навчені люди рухаються певними напрямками за своїми маршрутами, у них є свої справи, і ніяка Білорусія їм не є потрібною", – вважає колишній лідер бойовиків на Донбасі.

Також він вважає, що білоруським спецслужбам було відомим, що на їхній території перебувають найманці. Щоправда, за словами Прилєпіна, тут бойовики збиралися, аби вирушити в інший бік.

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Ще одне підтвердження цього

Додамо те, що затримані в Білорусі бойовики, воювали на Донбасі, підтверджує кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський.

Він у ефірі 24 каналу наголосив, що це відбулося на тлі складної передвиборчої кампанії. Адже зараз в Мінську готуються до великого мітингу альтернативної кандидатки Світлани Тихановської. За словами журналіста, захід на її підтримку у столиці Білорусі має відбутися 30 липня. Опозиція планує зібрати у центрі міста десятки тисяч громадян.

Калиновський додав, що напередодні Лукашенко зустрівся з представниками внутрішніх військ. Коментуючи демонстрації у країні, він сказав, що саме з протестів починаються війни.

"Він сказав, якщо не вистачає своїх "майданутих", то присилають чужих, з іншої держави. Ніхто не міг припустити, що це буде про Росію. Але виявилося, що прислала саме Росія", – додав він

Раніше білоруська державна інформагенція БелТА опублікувала список імен затриманих бойовиків. Серед них є ті, кого внесено в українську базу "Миротворець". Російське видання "Фонтанка" пише, що щонайменше шестеро воювали проти України на Донбасі. Повний список затриманих у Білорусі бойовиків – за посиланням.

Якщо названі прізвища збігаються з особами людей, яких арештували, які дають зараз свідчення слідчим органам Білорусі, то це дійсно люди, які мають по лікоть української крові,

– наголосив Калиновський.

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Основне про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

З2 бойовиків співробітники білоруського КДБ та спецпризначенці ОМОНу затримали уночі проти 29 липня під Мінськом. Ще одного взяли на півдні країни – де та коли, не уточнюють.

Державна інформаційна агенція БелТА посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що на територію країни прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

в період виборчої кампанії. З собою росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великі важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Спершу найманці заселелилися в одному з мінських готелів, а за кілька днів переїхали в санаторій у Мінському районі. Власне тут їх і затримали

Власне тут їх і затримали У санаторії кажуть, що приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчали територію та оточення санаторію.