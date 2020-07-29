Российский писатель и бывший главарь боевиков на Донбассе Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Беларуси представителей ЧВК "Вагнера" есть бойцы его батальона. То есть люди, которые раньше воевали на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сейчас же батальон Прилепина не действует.

Задержанные боевики "Вагнера" ​​в Беларуси воевали на Донбассе

Прилепин заметил, что среди задержанных в Минске "представителей какой-то ЧВК" действительно есть несколько бывших бойцов его батальона. Об этом пропагандист написал в фейсбуке.

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То, что люди, которые воевали и воюют в "армии "ДНР" и "ЛНР", воюют не только там, давно известно. Уезжают они и в Сирию, и в другие теплые страны, которые воюют,

– отметил Прилепин

По его мнению, если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях – это будет нелепо.

"Здесь, насколько я могу судить со стороны, – обычная история: хорошо обученные люди двигаются определенными направлениями по своим маршрутам, у них есть свои дела, и никакая Беларусь им не является необходимой", – считает бывший лидер боевиков на Донбассе.

Также он считает, что белорусским спецслужбам было известно, что на их территории находятся наемники. Правда, по словам Прилепина, здесь боевики собирались, чтобы отправиться в другую сторону.

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Еще одно подтверждение этого

Добавим, что задержанные в Беларуси боевики, воевали на Донбассе, подтверждает корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский.

Он в эфире 24 канала отметил, что это произошло на фоне сложной предвыборной кампании. Ведь сейчас в Минске готовятся к большому митингу альтернативной кандидатки Светланы Тихановской. По словам журналиста, мероприятие на ее поддержку в столице Беларуси должно произойти 30 июля. Оппозиция планирует собрать в центре города десятки тысяч граждан.

Калиновский добавил, что накануне Лукашенко встретился с представителями внутренних войск. Комментируя демонстрации в стране, он сказал, что именно с протестов начинаются войны.

"Он сказал, если не хватает своих "майданутых", то присылают чужих, из другого государства. Никто не мог предположить, что это будет о России. Но оказалось, что прислала именно Россия", – добавил он

Ранее белорусское государственное информагентство БелТА опубликовало список имен задержанных боевиков. Среди них есть те, кто внесен в украинскую базу "Миротворец". Российское издание "Фонтанка" пишет, что по меньшей мере шестеро воевали против Украины на Донбассе. Полный список задержанных в Беларуси боевиков – по ссылке.

Если названные фамилии совпадают с лицами людей, которых арестовали, которые дают сейчас показания следственным органам Беларуси, то это действительно люди, которые имеют по локоть украинской крови,

– отметил Калиновский.

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Основное о задержании боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси

32 боевиков сотрудники белорусского КГБ и спецназовцы ОМОНа задержали ночью на 29 июля под Минском. Еще одного взяли на юге страны – где и когда, не уточняется.

Государственное информационное агентство БелТА ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что на территорию страны прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

в период избирательной кампании. С собой россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три большие тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Сначала наемники заселелилися в одной из минских гостиниц, а через несколько дней переехали в санаторий в Минском районе. Именно здесь их и задержали

Именно здесь их и задержали В санатории говорят, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружения санатория.