9 августа в Беларуси будут избирать президента страны. На эту должность в который раз претендует Александр Лукашенко, который у власти уже 26 лет. Основных оппозиционных кандидатов к выборам не допустили. Поэтому в белорусском обществе снова обострились протестные настроения.

Что происходит в стране сейчас и чего ждать дальше – читайте в материале 24 канала.

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Угрозы "украинским сценарием" в Беларуси уже не воспринимают серьезно

Чтобы удержать свои позиции и остаться у власти, Лукашенко, среди прочего, пугает своих граждан так называемым "украинским сценарием". Мол, страну охватит волна протестов и майданов. На этом запугивании Лукашенко уже удавалось выиграть президентские выборы в 2015 году.

"У народа это скорее вызывает смех. Ни от кого кроме Лукашенко – даже от каких-то топовых чиновников – не звучит чего-то в духе о Майдане, об Украине, как в меме "хотите, как в Украине". А от Лукашенко такое до сих пор звучит. Но серьезно к этому, конечно, никто не относится", – поделился житель Минска Михаил Ильин.

Протесты обострились

Михаил живет в Минске. 14 июля он вместе с другом, как и тысячи других белорусов, вышел на протест. В тот день Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 2 оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси. Михаила задержали уже на 13-й минуте его трансляции в соцсетях. Всего же в тот вечер правоохранители задержали примерно 200 человек.

"4 человек привлекли к ответственности, рассматриваются (дела – 24 канал), стали фигурантами уголовного дела. За довольно жесткий отпор милиции. Был феномен, что в тот день люди все-таки, грубо говоря, давали сдачу милиции", – рассказал житель Минска Михаил Ильин.

Задержание протестующего в Минске / Фото "Наша Нива"

Штабы оппозиционеров объединились

За бортом избирательной гонки остались Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Они до последнего боролись за право баллотироваться. Впрочем, бесполезно. Поэтому оппозицию будет представлять только Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского. Сначала он сам должен был выдвигаться в президенты. Однако, его арестовали за неповиновение милиции. Поэтому жена Светлана подала свою кандидатуру вместо Тихановского в последний день.

"Мы знаем, что никаких шансов, собственно, у Тихановской нет. И это очевидно. Я думаю, она и не ставит такой цели – стать президентом. Потому что, еще раз подчеркиваю, тоталитарный режим и его политическая природа заключается в том, что его поддерживает само общество", – отметил эксперт-международник Григорий Перепелица.

Светлана Тихановская / Фото naviny.by

Лукашенко продолжит маневрировать между Западом и Россией

Кроме протестов внутри страны, Беларусь имеет достаточно слабые позиции и на международной арене. Последние 12 лет страна находится под санкциями из-за политических репрессий. Только сейчас бессменный президент Александр Лукашенко начал заигрывать с Западом. Особенно – когда Беларусь выступила своеобразным миротворцем в украинско-российских отношениях.

Однако сейчас страна имеет напряженные отношения как с Россией, так и с Западом. Первая пытается ослабить позицию Лукашенко, чтобы тот на условиях Путина согласился интегрировать Беларусь в Россию в рамках союзного государства. Запад же не воспринимает авторитарные методы Лукашенко по подавлению оппозиции.

"Он сейчас активно заигрывает с Китаем. Он пытается получить экономическую поддержку со стороны Китая, чтобы компенсировать хотя бы частично потери в отношениях с Россией. Кроме того, я думаю, он продолжит маневрировать между западом и Россией", – пояснил политолог Владимир Фесенко.

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Отношения Украины и Беларуси не изменятся

Впрочем, эксперты говорят, что новые выборы в Беларуси маловероятно, что значительно повлияют на отношения с Украиной. Скорее всего, Беларусь продолжит сохранять статус-кво.