9 серпня в Білорусі обиратимуть президента країни. На цю посаду вкотре претендує Олександр Лукашенко, який при владі вже 26 років. Основних опозиційних кандидатів до виборів не допустили. Через це в білоруському суспільстві знову загострились протестні настрої.

Що відбувається в країні зараз й чого чекати далі – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Погрози "українським сценарієм" в Білорусі вже не сприймають серйозно

Щоб утримати свої позиції та залишитись при владі, Лукашенко, серед іншого, лякає своїх громадян так званим "українським сценарієм". Мовляв, країну охопить хвиля протестів та майданів. На цьому залякуванні Лукашенку вже вдавалось виграти президентські вибори у 2015 році.

"У народу це швидше викликає сміх. Ні від кого крім Лукашенка – навіть від якихось топових чиновників – не звучить чогось в дусі про Майдан, про Україну, як в мемі "хочете, як в Україні". А від Лукашенка таке досі звучить. Але серйозно до цього, звичайно, ніхто не ставиться", – поділився житель Мінська Михайло Ільїн.

Протести загострилися

Михайло живе у Мінську. 14 липня він разом з другом, як і тисячі інших білорусів, вийшов на протест. Того дня Центральна виборча комісія не зареєструвала 2 опозиційних кандидатів в президенти Білорусі. Михайла затримали вже на 13-й хвилині його трансляції у соцмережах. Всього ж того вечора правоохоронці затримали приблизно 200 людей.

"4 осіб притягнули до відповідальності, розглядаються (справи – 24 канал), стали фігурантами кримінальної справи. За досить жорстку відсіч міліції. Був феномен того дня, що люди все-таки, грубо кажучи, давали здачу міліції", – розповів житель Мінська Михайло Ільїн.



Затримання протестувальника в Мінську / Фото "Наша Ніва"

Штаби опозиціонерів об'єдналися

За бортом виборчих перегонів залишилися Віктор Бабаріко та Валерій Цепкало. Вони до останнього боролися за право балотуватися. Утім марно. Тож опозицію представлятиме лише Світлана Тихановська, дружина блогера Сергія Тихановського. Спочатку він сам мав висуватись у президенти. Однак, його заарештували за непокору міліції. Тож дружина Світлана подала свою кандидатуру замість Тихановського в останній день.

"Ми знаємо, що жодних шансів, власне, у Тихановської немає. І це очевидно. Я думаю, вона і не ставить такої мети – стати президентом. Тому що, ще раз підкреслюю, тоталітарний режим і його політична природа полягає в тому, що його підтримує саме суспільство", – зазначив експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.



Світлана Тихановська / Фото naviny.by

Лукашенко продовжить маневрувати між Заходом та Росією

Крім протестів всередині країни Білорусь має досить слабкі позиції й на міжнародній арені. Останні 12 років країна перебуває під санкціями через політичні репресії. Лише зараз незмінний президент Алєксандр Лукашенко почав загравати із Заходом. Особливо – коли Білорусь виступила своєрідним миротворцем в українсько-російських стосунках.

Проте зараз країна має напружені відносини як з Росією, так і з Заходом. Перша намагається послабити позицію Лукашенка, аби той на умовах Путіна погодився інтегрувати Білорусь в Росію в рамках союзної держави. Захід же не сприймає авторитарні методи Лукашенка щодо придушення опозиції.

"Він зараз активно заграє з Китаєм. Він намагається отримати економічну підтримку з боку Китаю, щоб компенсувати хоча б частково втрати в стосунках с Росією. Крім того, я думаю, він продовжить маневрувати між заходом і Росією", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

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Відносини України і Білорусі не зміняться

Утім, експерти кажуть, що нові вибори в Білорусі, малоймовірно, що значно вплинуть на відносини з Україною. Імовірніше за все, Білорусь продовжить зберігати статус-кво.