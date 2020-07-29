Под Минском задержали 32 бойцов российской частной компании "Вагнера", еще одного обнаружили на юге страны. Некоторые из них воевали на Донбассе.

Это – большой скандал между Россией и Беларусью. Лукашенко уже заявил, что требует объяснений от органов власти РФ. Об этом в эфире 24 канала сообщил Валерий Калиновский, корреспондент "Радио Свобода" в Минске.

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Он отметил, что это произошло на фоне сложной предвыборной кампании. Ведь сейчас в Минске готовятся к большому митингу альтернативного кандидата Светланы Тихановской.

По словам журналиста, мероприятие в ее поддержку в столице Беларуси должно состояться 30 июля. Оппозиция планирует собрать в центре города десятки тысяч граждан.

Некоторые из задержанных воевали на Донбассе

Отметим, что ранее белорусское государственное информагентство БЕЛТА опубликовало список имен задержанных боевиков. Среди них есть те, кого внесены в украинскую базу "Миротворец".

Российское издание "Фонтанка" пишет, что по меньшей мере шестеро воевали против Украины на Донбассе. Полный список задержанных в Беларуси боевиков – по ссылке.

Если названные фамилии совпадают с лицами людей, которых арестовали, которые дают сейчас показания следственным органам Беларуси, то это действительно люди, которые имеют по локоть украинской крови,

– отметил Калиновский.

И заметил, что накануне Лукашенко встретился с представителями внутренних войск. Комментируя демонстрации в стране, он сказал, что именно с протестов начинаются войны.

"Он сказал, если не хватает своих "майданутых", то присылают чужих, из другого государства. Никто не мог предположить, что это будет о России. Но оказалось, что прислала именно Россия", – добавил он.

Что такое ЧВК "Вагнера"? Это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане. Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

О чем свидетельствует реакция Лукашенко

Калиновский также подчеркнул: Лукашенко хочет показать, что именно Россия пытается вмешаться в президентские выборы в Беларуси, сменить его и организовать революцию.

По словам журналиста, версий вокруг задержания бойцов иностранного военного формирования под Минском очень много. Однако нельзя сказать точно, что они там есть и были арестованы.

"Допустим, что так. Что они русские – допустим тоже. Но какая у них была цель? Конкретных доказательств, действительно ли они здесь что-то планировали, нет. Если нет, то почему они приехали и держались вместе? Будем ждать, что скажут следствию", – подытожил он.

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