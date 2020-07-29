Мають по лікоть української крові, – журналіст про затриманих бойовиків у Білорусі
Під Мінськом затримали 32 бійців російської приватної компанії "Вагнера", ще одного виявили на півдні країни. Деякі з них воювала на Донбасі.
Це – великий скандал між Росією та Білоруссю. Лукашенко вже заявив, що вимагає пояснень від органів влади РФ. Про це у ефірі 24 каналу повідомив Валерій Калиновський, кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську.
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Він наголосив, що це відбулося на фоні складної передвиборчої кампанії. Адже зараз в Мінську готуються до великого мітингу альтернативної кандидатки Світлани Тихановської.
За словами журналіста, захід на її підтримку у столиці Білорусі має відбутися 30 липня. Опозиція планує зібрати у центрі міста десятки тисяч громадян.
Деякі із затриманих воювали на Донбасі
Й зауважив, що напередодні Лукашенко зустрівся з представниками внутрішніх військ. Коментуючи демонстрації у країні, він сказав, що саме з протестів починаються війни.
"Він сказав, якщо не вистачає своїх "майданутих", то присилають чужих, з іншої держави. Ніхто не міг припустити, що це буде про Росію. Але виявилося, що прислала саме Росія", – додав він.
Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.
Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадується як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".
Про що свідчить реакція Лукашенка
Калиновський також підкреслив: Лукашенко хоче показати, що саме Росія намагається втрутитися у президентські вибори в Білорусі, змінити його та організувати революцію.
За словами журналіста, версій навколо затримання бійців іноземного військового формування під Мінськом є дуже багато. Проте не можна сказати точно, що вони там є та були заарештовані.
"Припустимо, що так. Що вони росіяни – припустимо теж. Але яка в них була мета? Конкретних доказів, чи дійсно вони тут щось планували, немає. Якщо ж ні, то чому вони приїхали та трималися разом? Будемо чекати, що скажуть слідству", – підсумував він.
Калиновський про затримання "вагнерівців" у Білорусі: дивіться відео