Офіційний Київ вимагатиме від Мінську екстрадиції бойовиків приватної російської компанії "Вагнера", яких затримали у білоруській столиці. З такою заявою виступили спочатку в РНБО, потім у СБУ та МЗС України.

Про клопотання до Республіки Білорусь повідомили й на офіційному сайті Офісу Президента. Наразі тривають консультації з білоруською стороною.

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Там заявили, що наполягатимуть, щоб передали бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" Україні. Їх затримали у Білорусі та підозрюють у військових злочинах на території Донбасу.

Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів,

– йдеться у повідомленні.

Також вимагатимуть дотримання усіх передбачених процедур.

В Офісі Президента додали, що уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства. Тому цю справу треба ретельно розслідувати, а винних – покарати.

Важливо! Раніше Білорусь та Україна домовилися посилити прикордонний контроль через затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

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