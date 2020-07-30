Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків "Вагнера", – ОП
Офіційний Київ вимагатиме від Мінську екстрадиції бойовиків приватної російської компанії "Вагнера", яких затримали у білоруській столиці. З такою заявою виступили спочатку в РНБО, потім у СБУ та МЗС України.
Про клопотання до Республіки Білорусь повідомили й на офіційному сайті Офісу Президента. Наразі тривають консультації з білоруською стороною.
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Там заявили, що наполягатимуть, щоб передали бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" Україні. Їх затримали у Білорусі та підозрюють у військових злочинах на території Донбасу.
Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів,
– йдеться у повідомленні.
Також вимагатимуть дотримання усіх передбачених процедур.
В Офісі Президента додали, що уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства. Тому цю справу треба ретельно розслідувати, а винних – покарати.
Вагнерівці у Білорусі: що треба знати
- В Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян 29 липня. Вони виявилися бойовиками "Вагнера" – це неофіційна військова організація, яка начебто не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території.
- Прибули найманці з Росії й жили у санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.