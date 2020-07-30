Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков "Вагнера", – ОП
Официальный Киев потребует от Минска экстрадиции боевиков частной российской компании "Вагнера", которых задержали в белорусской столице. С таким заявлением выступили сначала в СНБО, потом в СБУ и МИД Украины.
О ходатайстве в Республику Беларусь сообщили и на официальном сайте Офиса Президента. Сейчас продолжаются консультации с белорусской стороной.
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Там заявили, что будут настаивать, чтобы передали боевиков частной военной компании "Вагнера" Украине. Их задержали в Беларуси и подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса.
Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств,
– говорится в сообщении.
Также потребуют соблюдения всех предусмотренных процедур.
В Офисе Президента добавили, что все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества. Поэтому это дело надо тщательно расследовать, а виновных – наказать.
Вагнеровцы в Беларуси: что надо знать
- В Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан 29 июля. Они оказались боевиками "Вагнера" – это неофициальная военная организация, которая вроде бы не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории.
- Прибыли наемники из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.