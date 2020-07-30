Официальный Киев потребует от Минска экстрадиции боевиков частной российской компании "Вагнера", которых задержали в белорусской столице. С таким заявлением выступили сначала в СНБО, потом в СБУ и МИД Украины.

О ходатайстве в Республику Беларусь сообщили и на официальном сайте Офиса Президента. Сейчас продолжаются консультации с белорусской стороной.

К теме Это экзамен для власти: есть ли шанс экстрадировать наемников ЧВК "Вагнера"

Там заявили, что будут настаивать, чтобы передали боевиков частной военной компании "Вагнера" Украине. Их задержали в Беларуси и подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса.

Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств,

– говорится в сообщении.

Также потребуют соблюдения всех предусмотренных процедур.

В Офисе Президента добавили, что все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества. Поэтому это дело надо тщательно расследовать, а виновных – наказать.

Важно! Ранее Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль из-за задержания под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера".

Вагнеровцы в Беларуси: что надо знать