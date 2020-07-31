История с задержанием в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" обрастает подробностями и вызывает новые вопросы. Почему на самом деле боевики прибыли в Минск, кто и как может использовать "белорусское АТО" и какова в этом деле роль Украины.

Почему боевики приехали в Беларусь?

24 канал решил разобраться в деталях дела и узнать, как белорусская власть решила использовать военных гастролеров, как "козырь" в президентских выборах.

Официальная версия властей РБ: бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли "для дестабилизации ситуации в стране накануне выборов президента". Конкретнее: они якобы готовили теракты.

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Официальная версия властей РБ: бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли "для дестабилизации ситуации в стране накануне выборов президента". Конкретнее: они якобы готовили теракты.

Версия СМИ: боевики давно использовали Минск как перевалочный пункт – отсюда они разлетались в разные страны для выполнения своих задач. Власть Беларуси об этом знала и раньше, но сейчас решила использовать ситуацию в предвыборной гонке.

Версия-отвлечение: "вагнеровцы" ... отдыхали в Беларуси! Такое предположение сейчас разгоняют некоторые российские медиа и телеграмм-каналы. Мол, наемники – по "специфике своей работы" не могут отдыхать в большинстве стран мира, поэтому поехали в санаторий под Минск. Смешно, правда. Поэтому эту версию оставим для обсуждения россиянам.

Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" показали все телеканалы Беларуси / скриншот

Версия 1, официальная – дестабилизация и теракты

Эта версия имеет прочную основу – Россия пихает свой имперский нос везде, где имеют хоть малейший интерес. Особенно – во время выборов или референдумов (вспомним, Украину, США, Брекзит и т. п.). Беларусь – зона максимального внимания Кремля. Тем более, сейчас в стране неспокойно – возможны разные сценарии развития событий, даже "белорусский Майдан". Поэтому 200, а может и больше подготовленных боевиков, имеющих боевой опыт и финансовую мотивацию, могут кардинально изменить расклады и превратить уличные беспорядки в государственный переворот.

На словах Кремль божится, что не вмешивается в выборы, что это – внутреннее дело Беларуси ("мы готовы сотрудничать с любым президентом, которого выберет белорусский народ"). Но события последних лет свидетельствуют, что Россию уже не устраивает политика Лукашенко, который все больше превращается в "самостийника" и еще и открыто заигрывает с Западом. Кроме того, Путин и компания давно придерживаются принципа "чем хуже у соседей, тем лучше для нас".

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Однако официальная версия Беларуси о коварных "вагнеровцах" – террористов рассыпается в прах, если попытаться дать ответ на такие вопросы:

Почему опытные диверсанты вместе приехали в Беларусь, а не мобильными группами? Почему даже не маскировались и ходили в камуфляжной форме? Если в Беларусь прибыли примерно 200 бойцов – задержаны 33, то где бродят другие? Почему их не задерживают?

Стоит добавить, что "страшилка" про террористов (в том числе – иностранных), которые хотят повлиять на выборы в Беларуси или даже устроить государственный переворот, используется властями страны не впервые.

В 2006 году задержали некоего "грузина", который "признался", что их группа боевиков из Украины, Сербии и Хорватии планировала сначала отравить питьевую воду в водопроводе (бросив туда мертвых крыс!), а потом хотела устроить взрыв во время митинга и "под шумок" захватить власть в Беларуси.

В 2010 году семь из десяти экс-кандидатов в президенты обвинили в попытке государственного переворота. Опять должны были произойти теракты, а затем захват власти... И опять среди "террористов" фигурировали граждане других стран, в том числе – Украины.

В 2017 году во время акций протеста в Беларуси было задержано, как заявили правоохранители, "пара десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием". Среди них ожидаемо оказались граждане Украины и других стран, которые проходили военное обучение в лагерях Литвы и Польши.

Поэтому аресты-2020 – это уже некая "белорусская традиция".

Задержан "вагнеровець" | Скриншот видео

Чем хуже в Беларуси, тем лучше для Кремля, считает эксперт-международник Игорь Соловей. "Наемники вполне могли прибыть для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне выборов президента, – говорит Соловей. – Они могли бы создать белорусский майдан с жертвами. И этим подтолкнуть Лукашенко дальше в объятия Кремля. Потому что силовые события в Беларуси еще больше бы маргинализировали Лукашенко…"

Версия 2, медийная – транзит "вагнеровцев" и шоу-задержание

Ранее уже появлялась информация, что частные российские военные компании используют Минск, как транзитный пункт. Оттуда они передвигаются, например, в Турцию или Египет, а затем – к местам назначения (Ливия, Судан, Конго, страны Азии...) Таким образом, россияне путали следы и старались не "засвечивать" своих бойцов. Кроме того, минским транзитом пользовались не только боевики, но и представители охранных фирм. Так, по данным некоторых источников, задержанные в Беларуси бойцы могут быть совсем не "вагнеровцами", а сотрудниками частной военной охранной компании "Мар". И они вроде бы направлялись в Турцию, где должны были подписать контракты на охрану нефтеналивного порта Зувара (Ливия).

Как бы там ни было, а белорусские спецслужбы не могли не знать о таких маневрах россиян. Более того – вполне вероятно, что они еще и сотрудничали с российскими силовиками и частными "армиями".

Вещи задержанных "вагнеровцев" / скриншот видео

Россия заявляет, что задержанные бойцы поехали в санаторий под Минском, потому что опоздали на авиарейс, а поводом для их приезда стал "контракт, заключенный с одной из коммерческих фирм".

"В Беларуси они были лишь проездом, – утверждает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. – Россияне, прибывшие в санаторий, были вынуждены это сделать из-за того, что опоздали на рейс из аэропорта, направляясь транзитом в третью страну".

Кому выгодно? Лукашенко!

Больше всего дивидендов на задержании бойцов зарабатывает Лукашенко. Это красивая картинка для его электората и для тех, кто сомневается, за кого голосовать на выборах. Провластные медиа уже поют дифирамбы: Лукашенко-настоящий государственник, он за суверенитет Беларуси, против внешнего вмешательства, наводит порядок, не допускает "майданов" и т. п.

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Кроме пиара, Лукашенко получил серьезные политические козыри. Теперь он может, ссылаясь на опасную ситуацию, "прессовать" оппозицию и вообще всех несогласных – может задерживать политиков и протестующих, разгонять митинги, закрывать медиа... И главный козырь – Лукашенко может ввести чрезвычайное положение и отложить президентские выборы (уже прозвучало его заявление: "Сохранение страны важнее выборы президента"). На такой шаг он вряд ли решится – слишком высоки репутационные риски. Да и острой необходимости в этом сегодня нет – чтобы там не говорили оппоненты, а рейтинг у Лукашенко – самый высокий среди кандидатов. И счетная комиссия знает, что делать... Но иметь в рукаве такой козырь, как перенос выборов – это сильный аргумент и подстраховка.

Конечно, задержание российских военных и почти прямые обвинения РФ в подготовке терактов и планах устроить переворот, вызвали гнев в Кремле. Но для Лукашенко это уже типичная ситуация: сначала он "бьет горшки" с Москвой – а потом мирится и розціловується с Путиным, будто ничего и не было (вспомните хотя бы недавний нефтяной кризис). Как можно беспроблемнее победа на выборах сейчас-в эти горячие летние дни – важнее будущих напряженных отношений и возможной зимней стужи в квартирах белорусов из-за отключенного российского газа. Лукашенко давно стал тактиком – решает ближайшую насущную проблему, а "дальше будет видно". Такой подход он демонстрирует в отношениях и с Россией, и с Западом…

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Россия вряд ли заинтересована в поражении Лукашенко, считает политолог Евгений Магда.

Сейчас задача Кремля сделать Лукашенко более договороспособен и прекратить его дрейф на Запад, – говорит эксперт.

Магда не исключает, что задержка боевиков может быть "политтехнологическим шагом белорусских властей". За боевиками тянется кровавый шлейф, поэтому они имеют соответствующее реноме в мире. В то же время, большинство белорусов не воспринимают Россию как врага, поэтому им устроили показательный пример.

Кому еще выгодно? Украине!

Во-первых, это медийный удар по врагу – России. Весь мир может лишний раз убедиться, что Кремль не чурается самых грязных методов, лишь бы оставить соседние страны в орбите своего влияния. После случившегося в Беларуси, разве кто-то еще сомневается, что на Донбассе "ихтамнет"?!

Во-вторых, есть еще практический момент: Офис президента, СНБО и СБУ уже заявили, что будут добиваться выдачи "вагнерівців". Чтобы судить их за террористические действия на Донбассе. Вероятность, что Беларусь выдаст наемников, близка к нулю и возможна лишь в случае, если Минск и Москва разругаются окончательно (а такой вариант практически нереален). Но уже само участие Украины в "деле "вагнерівців" – большой плюс. Мы – в процессе, мы выдвигаем свои предложения и условия, мы на слуху в конце концов... И это наш плюс как для Минских, так и для Нормадських переговоров.

Лукашенко ни за что не отдаст "вагнерівців" Украине, считает известный российский адвокат Марк Фейгин. "Лукашенко – не самоубийца, – сказал юрист в эфире 4 канала. – Задержанные ему нужны, чтобы торговаться с Кремлем за свою безопасность и по последствиям президентских выборов. Если он передаст задержанных Украине – это будет враждебным шагом. Ибо, кроме того, что эти люди – преступники, они еще являются носителями информации..."

Что думает о задержании "вагнерівців" оппозиция Беларуси?

Один из активных участников оппозиционного движения из Витебска (его имя по понятным причинам мы не можем указать) в комментарии 24 каналу назвал действо "дешевой постановкой".

В Беларуси люди со здравым смыслом считают это задержание странных воинов примитивной дешевой постановкой, – сказал наш собеседник.

"Еще 24 июля Лукашенко предупреждал о возможном появлении иностранных наемников. Говорил, дословно, "у нас своих майданутих" мало, поэтому подтянутся со стороны". И вот "подтянулись" – появились какие-то люди в камуфляжной форме, которые открыто передвигались страной, не прятались... Я даже не удивлюсь, что их спецслужбы пригласили для постановки... Так вот – их задерживают и выставляют террористами. Смех и грех!"– рассказал один из представителей оппозиции.

На вопрос: "Зачем это надо Лукашенко и что будет дальше?", оппозиционер ответил так: "Ничего хорошего мы не ждем. Власть поняла, что ситуация раскручивается не по ее сценарию, и решила сыграть ва-банк. Следующий шаг – спецслужбы придумают связь между мифическими террористами и оппозицией и начнут вылавливать оппонентов. Возможно, где-то оружие "найдут", где взрывчатку…"

Лукашенко побоится срывать выборы, потому что до зимы он может и не досидеть. Поэтому сейчас его главная цель – максимально расхвалить себя и вымучить победу. Но, похоже, он не понимает, что победа любой ценой может ему дорого стоить, – уверен оппозиционер.

По мнению оппозиционера, ключевыми в нынешней кампании в Беларуси могут стать ближайшие выходные. Если ничего экстраординарного не случится (например, провокаций против оппозиции), то, значит, Лукашенко принял решение проводить выборы и, скорее всего, он "сторговался" с Россией в этом вопросе.

Коротко о задержании "вагнеровцев" в Беларуси