Пьянки и изнасилования: наемники из ЧВК "Вагнера" стали настоящим бедствием для жителей Донбасса

Служба безопасности Украины фиксирует присутствие боевиков-наёмников из так называемой частной военной компании "Вагнера" на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

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При этом, по его словам, участие в боевых действиях против Украины они сейчас почти не проводят, поскольку зарубежные "командировки" на войны в Сирии или Судан для них однозначно намного выгоднее, чем участие в боевых действиях на Донбассе.

Впрочем, по словам Гуськова, наемники ЧВК все еще продолжают совершать многочисленные преступления против граждан Украины, которые остаются на оккупированных территориях. При этом сами наемники – также являются местными жителями.

Фиксируется присутствие наемников из числа местных жителей. Они отбывают свой контракт, возвращаются в оккупированные районы Украины и, честно говоря, пропивают там свои деньги. В конце прошлого года мы получили информацию, что в Луганской области в районе Красного Луча, сорок человек наемников, которые вернулись из сирийской командировки, стали настоящим бедствием для местных жителей и местных псевдоправоохоронних органов республики, потому что это были постоянные пьянки, грабежи и изнасилования,

– сказал Гуськов.

Вместе с тем, по его словам, те наемники, "которых не убили в местных разборках", оказавшись в состоянии абсолютного безденежья, "начинают сосать лапу, подают документы на очередную ротацию и снова едут".

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Где еще недавно заметили наемников из "Вагнера":

Наемники частной военной компании "Вагнера", среди которых и жители оккупированного Крыма, участвовали в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

в начале 2019 года. Боевики ЧВК "Вагнера" причастны к химической атаке в британском Солсбери.

Что такое ЧВК "Вагнера"?

Это – российская военная структура, которая комплектуется наемниками. В СМИ также называют ее "частной военной компанией". Глава – российский подполковник запаса, сотрудник Главного управления Генерального штаба России Дмитрий Уткин.



По данным СМИ, идея создать ЧВК "Вагнера" ​​пришла руководству Генштаба Вооруженных сил России в 2010 году, а реализацию проекта решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину. В 2013 году туда начали набирать наемников. По данным журналистов, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" 7-10 тысяч наемников. Во время участия в боевых действиях на Донбассе, боевики этой структуры совершили немало особо тяжких преступлений против граждан Украины.