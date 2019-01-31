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      Пьянки и изнасилования: наемники из ЧВК "Вагнера" стали настоящим бедствием для жителей Донбасса

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      Боевики на Донбассе
      Боевики на Донбассе / Getty Images

      Служба безопасности Украины фиксирует присутствие боевиков-наёмников из так называемой частной военной компании "Вагнера" на оккупированных территориях Донбасса.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

      Читайте также: С Донбасса в Венесуэлу: на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера"

      При этом, по его словам, участие в боевых действиях против Украины они сейчас почти не проводят, поскольку зарубежные "командировки" на войны в Сирии или Судан для них однозначно намного выгоднее, чем участие в боевых действиях на Донбассе.

      Впрочем, по словам Гуськова, наемники ЧВК все еще продолжают совершать многочисленные преступления против граждан Украины, которые остаются на оккупированных территориях. При этом сами наемники – также являются местными жителями.

      Фиксируется присутствие наемников из числа местных жителей. Они отбывают свой контракт, возвращаются в оккупированные районы Украины и, честно говоря, пропивают там свои деньги. В конце прошлого года мы получили информацию, что в Луганской области в районе Красного Луча, сорок человек наемников, которые вернулись из сирийской командировки, стали настоящим бедствием для местных жителей и местных псевдоправоохоронних органов республики, потому что это были постоянные пьянки, грабежи и изнасилования,
      – сказал Гуськов.

      Вместе с тем, по его словам, те наемники, "которых не убили в местных разборках", оказавшись в состоянии абсолютного безденежья, "начинают сосать лапу, подают документы на очередную ротацию и снова едут".

      Больше читайте в интервью: Руководитель аппарата главы СБУ: ЧВК "Вагнера" ​​не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России

      Где еще недавно заметили наемников из "Вагнера":

      Что такое ЧВК "Вагнера"?
      Это – российская военная структура, которая комплектуется наемниками. В СМИ также называют ее "частной военной компанией". Глава – российский подполковник запаса, сотрудник Главного управления Генерального штаба России Дмитрий Уткин.

      По данным СМИ, идея создать ЧВК "Вагнера" ​​пришла руководству Генштаба Вооруженных сил России в 2010 году, а реализацию проекта решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину. В 2013 году туда начали набирать наемников. По данным журналистов, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" 7-10 тысяч наемников. Во время участия в боевых действиях на Донбассе, боевики этой структуры совершили немало особо тяжких преступлений против граждан Украины.

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе СБУ Война в Сирии Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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