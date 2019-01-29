Россия набирает в ЧВК "Вагнера" жителей оккупированного Крыма: куда и для чего их отправляют

Наемники частной военной компании Вагнера, среди которых и жители оккупированного Крыма, участвовали в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года. Также боевики "ЧВК Вагнера" причастны к химической атаке в британском Солсбери.

Материалы, которые обнародовала СБУ, свидетельствуют, что в состав африканских ротаций "ЧВК Вагнера" входили граждане Беларуси, Молдовы и жители оккупированных Россией территорий.

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В списках "ЧВК Вагнера" есть также жители оккупированного Крыма. Как вознаграждение за помощь России в военных действиях в Судане они получили российское гражданство.

Серия и номера загранпаспортов наемников "ЧВК Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц РФ,

– отметили в СБУ.

Россия как всегда не собирается признавать, что ее наемники защищают авторитарные режимы в разных уголках мира.

Жители оккупированного Крыма являются наемниками ЧВК "Вагнера"

Иностранцы, входящие в состав ЧВК "Вагнера"

К тому же, российские спецслужбы пополняли ЧВК "Вагнера" путем вербовки близких родственников российских наемников. Документы свидетельствуют, что для 112 человек "российский бизнес на крови" стал семейным делом.

Представители семейного "бизнеса на крови"

В материалах СБУ указано, что в агрессии против Украины принимали участие большинство наемников из Африки.

Показательно, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности – штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР,

– сообщает СБУ.

Бывшие офицеры-предатели ВМС Украины, которые весной 2014 года перешли воевать на сторону России, принимают участие в создании в Судане "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ" и проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

Наемники ЧВК "Вагнера", которые убивали в Украине и участвуют в военных действиях в Судане

Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера – это неофициальная военная организация, которая не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет никакого юридического статуса.

По данным источников немецкой газеты Bild в Бундесвере, общее количество российских наемников достигает 2500 человек.

Существование ЧВК "Вагнера" официальные лица в России отрицают. Кремль лишь признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом.

Использование наемников запрещено статьей 359 Уголовного кодекса РФ, однако в Госдуме и в МИД России выражают предложения узаконить в России частные военные компании.