В пятницу, 26 июля, во Львове начался суд на подозреваемым. Ему уже объявили подозрение.

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Полиция нашла кадры последних минут подготовки к убийству

Известно, что во Львове парень снимал 3 квартиры – 9, 9 14 и 19 июля.

Он выслеживал языковеда Ирину Фарион под ее подъездом. В день убийства подозреваемый ждал женщину около двух часов. Выстрелил он Фарион почти в упор.

Убита она была небоевым патроном – на месте убийства нашли спортивную гильзу. Орудие убийства пока не обнаружено. Сам парень уже проговорился, что спрятал его.

Известно, что камеры не зафиксировали момент убийства, но полицейским удалось найти кадры последних минут подготовки к нему.

Также полиция рассказала, что парень подготовил письмо на случай неудачи. А еще – он мог готовиться и к другим убийствам, в частности, нардепа Максима Бужанского.

Кадры расследования и задержания подозреваемого в убийстве Фарион: смотрите видео