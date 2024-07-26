Днем 25 июля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. 26 июля ему изберут меру пресечения.

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Подозреваемый в суде

Галицкий суд Львова 26 июля изберет ему меру пресечения. Появились кадры, как его доставили в суд. На вопрос, почему он совершил убийство, парень ответил: "Время покажет".

На кадрах видно, как он в сопровождении нескольких сотрудников полиции заходит в зал суда.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион в зале суда: смотрите видео

В зале суда присутствует значительное количество журналистов, а также родственники убитой. Люди ожидают решения суда.

Служба безопасности оперативно подключилась к расследованию резонансного преступления. Благодаря сотрудничеству с другими специалистами удалось задержать подозреваемого. В Службе безопасности Украины рассказали о версии, которые рассматривают по этому делу.

В частности, рассматривают версию причастности спецслужб России к убийству.