Известно, что враг запустил более, чем 70 ударных БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов удалось сбить

В ночь на 10 января 2025 года вражеские силы атаковали 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Враг атаковал с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано 5 попаданий БПЛА (предприятия и хозяйственные постройки) в прифронтовом районе на севере Черниговщины. По их данным, ранения получил гражданский человек.

На Киевщине пораженный дрон упал на многоэтажку. Указывается, что повреждено здание и 20 автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв.

"34 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий), один из них – полетел в направлении России, – добавили там.



Сбито 33 ударных БпЛА во время атаки врага / Инфографика Воздушных сил