Важно соблюдать информационную тишину и не снимать работу Сил обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке на Киевскую область

В воздушном пространстве над Киевской областью замечены вражеские БпЛА. Силы ПВО начали отражать атаку.

Воздушная тревога в области начала раздаваться в 00:24. В 00:41 в Киевской ОГА сообщили о работе сил ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в заметке Киевской ОГА.

Граждан призвали не фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников. Также напомнили о важности соблюдения правил безопасности: стоит оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Сейчас о последствиях вражеской атаки или ее возможных целях не сообщается.

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