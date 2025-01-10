Важливо дотримуватися інформаційної тиші і не фільмувати роботу Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку на Київщину

У повітряному просторі над Київщиною помічено ворожі БпЛА. Сили ППО почали відбивати атаку.

Повітряна тривога у області почала лунати о 00:24. О 00:41 у Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – йдеться у дописі Київської ОВА.

Громадян закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Також нагадали про важливість дотримання правил безпеки: варто залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Наразі про наслідки ворожої атаки чи її можливі цілі не повідомляється.

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