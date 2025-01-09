Так, цієї ночі ворог атакував 70-ма дронами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 9 січня ворожі сили атакували 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог атакував дронами із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В Повітряних силах також повідомили, що через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.