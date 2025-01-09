Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табуреця. Обстеження території продовжується.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Черкащині

Табурець розповів, що неспокійною видалася ніч на 9 січня для жителів Черкащини. В Черговий раз область атакували російські "Шахеди".

За попередньою інформацією в межах Черкаської області силам ППО вдалося знищити 5 російських БпЛА.

Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль,

– повідомив Табурець.

Наслідки атаки "Шахедів" на Черкащину / Фото Ігоря Табуреця

Він додав, що обстеження території все ще триває та закликав місцевих бути обачними і реагувати на сигнали повітряних тривог.

До слова, нещодавно російський БпЛА атакував службове авто Корабельної районної ради у Херсоні. Водій отримав поранення.