Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табуреця. Обстеження території продовжується.
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Які наслідки атаки "Шахедів" на Черкащині
Табурець розповів, що неспокійною видалася ніч на 9 січня для жителів Черкащини. В Черговий раз область атакували російські "Шахеди".
За попередньою інформацією в межах Черкаської області силам ППО вдалося знищити 5 російських БпЛА.
Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль,
– повідомив Табурець.
Наслідки атаки "Шахедів" на Черкащину / Фото Ігоря Табуреця
Він додав, що обстеження території все ще триває та закликав місцевих бути обачними і реагувати на сигнали повітряних тривог.
До слова, нещодавно російський БпЛА атакував службове авто Корабельної районної ради у Херсоні. Водій отримав поранення.