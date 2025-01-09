Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табуреца. Обследование территории продолжается.

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Какие последствия атаки "Шахедов" в Черкасской области

Табурец рассказал, что неспокойной выдалась ночь на 9 января для жителей Черкасской области. В очередной раз область атаковали российские "Шахеды".

По предварительной информации в пределах Черкасской области силам ПВО удалось уничтожить 5 российских БпЛА.

Повсюду обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль,

– сообщил Табурец.

Последствия атаки "Шахедов" в Черкасской области / Фото Игоря Табуреца

Он добавил, что обследование территории все еще продолжается и призвал местных быть осмотрительными и реагировать на сигналы воздушных тревог.

К слову, недавно российский БпЛА атаковал служебное авто Корабельного районного совета в Херсоне. Водитель получил ранения.