Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табуреца. Обследование территории продолжается.
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Какие последствия атаки "Шахедов" в Черкасской области
Табурец рассказал, что неспокойной выдалась ночь на 9 января для жителей Черкасской области. В очередной раз область атаковали российские "Шахеды".
По предварительной информации в пределах Черкасской области силам ПВО удалось уничтожить 5 российских БпЛА.
Повсюду обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль,
– сообщил Табурец.
Последствия атаки "Шахедов" в Черкасской области / Фото Игоря Табуреца
Он добавил, что обследование территории все еще продолжается и призвал местных быть осмотрительными и реагировать на сигналы воздушных тревог.
К слову, недавно российский БпЛА атаковал служебное авто Корабельного районного совета в Херсоне. Водитель получил ранения.