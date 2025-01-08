На місці події завершилася аварійно-рятувальна операція: там пракювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та профільні служби міста. Все, що відомо про жорстокий обстріл Запоріжжя 8 січня – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про удар

В поліції повідомили, що 8 січня близько 15:40 російські війська завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території Запоріжжя. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об'єкта та проїжджої частини. Правоохоронці зазначили, що внаслідок удару зайнялися будівля та автотранспорт.

Довідка. ФАБ-500 — це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба звичайного спорядження з фугасною боєголовкою. Вона призначена для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки.

Які наслідки атаки на Запоріжжя

О 20:30 Національна поліція України повідомила, що пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу в Запоріжжі завершено. Внаслідок російської атаки 13 людей загинуло, 33 отримали поранення. Поліцейські парамедики також врятували 5 людей.

Наразі особи загиблих встановлюють криміналісти та працівники центру розшуку громадян, зниклих безвісти за особливих обставин.

Відомо, що більшість з постраждалих просто перебували на вулиці та у громадському транспорті. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено 28 транспортних засобів, зокрема трамвай та маршрутне таксі.

Правоохоронці показали наслідки ударів КАБами / Фото: Нацполіція

Згодом у Запорізькій міськраді повідомили, що поховання загиблих внаслідок обстрілу здійснюється за кошти місцевого бюджету через СКП "Запорізька ритуальна служба".

Зазначається, що родичам загиблих необхідно звертатися за телефонами:

(067) 135 32 62

(063) 576 77 42

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога у Запорізькій області буде оголошено День жалоби. За його словами, після атаки 8 січня до лікарень за допомогою звернулось щонайменше 80 людей.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зеленський відреагував на обстріл

У своєму вечірньому зверненні президент України висловив рідним та близьким загиблих у Запоріжжі. За його словами, це був удар "просто по місту, по звичайним людям".

Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знову демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що саме тому необхідно тиснути на Москву та примушувати Росію до миру – робити й надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. Окремо Зеленський наголосив, що критично важливо при цьому зберегти єдність усіх партнерів: Америки і Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають.