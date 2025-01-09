Так, этой ночью враг атаковал 70-ю дронами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 9 января вражеские силы атаковали 70-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Враг атаковал дронами с направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).

В Воздушных силах также сообщили, что из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.