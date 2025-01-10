Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Силовики в России призывают к эскалации войны

В отчете пишут, что источники в администрации президента России, Государственной думе и федеральном правительстве и региональных правительствах страны-агрессора сообщили российскому оппозиционному СМИ Meduza, что российские элиты все больше "разочарованы" и "уставшие" ждать окончания войны и все больше обеспокоены долгосрочным влиянием западных санкций на экономику России.

Там указывают, что 2 источника, близкие к президентской администрации, отметили, что российскому правительству пока не хватает четкого видения послевоенной России и прекращение войны может быть "критическим" для президентской администрации, если она не сможет определить четкий нарратив и политическую основу для своего общества после войны.

Источник в администрации президента России сообщил этому оппозиционному изданию, что российская элита, прежде всего высокопоставленные силовики, все больше разочарованы недостатком "достаточных" сил и средств для ведения войны и считают, что "Путину необходимо провести "мобилизацию" и полностью перевести российское общество и российскую экономику на военное положение".

Аналитики ISW также отмечают, что российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не искать решения войны через переговоры.

Россияне признают, что их войска не достигают значительных территориальных достижений, пропорциональных потерям живой силы и техники. Несмотря на это, российское военное командование продолжает терпеть значительные потери личного состава в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

В отчете пишут, что в декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно 9 квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем Владимир Путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться.

Несмотря на это, российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Вместо этого они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.