Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Силовики в Росії закликають до ескалації війни

У звіті пишуть, що джерела в адміністрації президента Росії, Державній думі і федеральному уряді та регіональних урядах країни-агресорки повідомили російському опозиційному ЗМІ Meduza, що російські еліти дедалі більше "розчаровані" та "втомлені" чекати закінчення війни та дедалі більше стурбовані довгостроковим впливом західних санкцій на економіку Росії.

Там вказують, що 2 джерела, близькі до президентської адміністрації, відзначили, що російському уряду наразі бракує чіткого бачення післявоєнної Росії і що припинення війни може бути "критичним" для президентської адміністрації, якщо вона не зможе визначити чіткий наратив і політичну основу для свого суспільства після війни.

Джерело в адміністрації президента Росії повідомило цьому опозиційному виданню, що російська еліта, насамперед високопоставлені силовики, дедалі більше розчаровані нестачею "достатніх" сил і засобів для ведення війни і вважають, що "Путіну необхідно провести "мобілізацію" і повністю перевести російське суспільство та російську економіку на воєнний стан".

Аналітики ISW також зазначають, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори.

Росіяни визнають, що їхні війська не досягають значних територіальних здобутків, пропорційних втратам живої сили та техніки. Попри це, російське військове командування продовжує терпіти значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення.

У звіті пишуть, що в грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно 9 квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Владімір Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися.

Попри це, російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через ці втрати. Натомість вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв, ймовірно, з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.