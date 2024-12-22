Такое мнение высказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Роман Пономаренко, передает 24 Канал.

К теме Поляки возмутились из-за флагов УПА на БТР Rosomak: министр обороны Польши назвал это провокацией

Офицер "Азова" отреагировал на заявления польского министра

Пономаренко считает, что польский министр сыграл на теме "исторической войны Польши с Украиной" и еще больше поднял градус неприятия Украины в польском обществе. В то же время офицер считает, что Косиняк-Камыш своим заявлением лишь получил "порцию дешевой популярности". При этом, как отметил Пономаренко, польский министр совсем не акцентировал на том, где используется техника и какие задачи выполняет. Ведь именно украинские защитники сдерживают российских захватчиков и не держат их как можно дальше и от польской границы тоже.

Офицер "Азова" также провел историческую параллель. Так, он вспомнил как один из крупнейших антикоммунистов в истории Уинстон Черчилль во времена Второй мировой войны поставлял британскую военную технику в Советский Союз.

И при этом не возмущался в "Таймс" (ежедневная британская газета The Times – 24 Канал), что на ней рисовали советскую коммунистическую символику. И ни один другой британский министр или генерал так же. Потому что в отличие от нынешних политиков мыслили на перспективу и хорошо понимали, какую роль советская Красная армия играет в антигитлеровской коалиции и обороне Великобритании,

– подчеркнул Пономаренко.

Возвращаясь к заявлениям польского министра обороны, офицер "Азова" заявил, что такие заявления также имеют целью сделать Польшу региональным лидером. Пономаренко считает, что "Польше нужна слабая Украина", чтобы можно было сбывать польские товары, получать дешевую рабочую силу и навязывать свое видение.

В то же время офицер "Азова" отмечает, что Польша также реально не воспринимает угрозу поражения Украины в войне.

"Теоретическое украинское поражение в войне для них воспринимается не из-за тезиса "Польша станет следующей жертвой России", а как возможность чужими руками убрать потенциального конкурента на роль регионального лидера", – резюмировал Пономаренко.