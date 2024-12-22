Таку думку виловив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Роман Пономаренко, передає 24 Канал.

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Офіцер "Азову" відреагував на заяви польського міністра

Пономаренко вважає, що польський міністр зіграв на темі "історичної війни Польщі з Україною" та ще більше підняв градус неприйняття України в польському суспільстві. Водночас офіцер вважає, що Косіняк-Камиш своєю заявою лише здобув "порцію дешевої популярності". При цьому, як наголосив Пономаренко, польський міністр зовсім не акцентував на тому, де використовується техніка та які завдання виконує. Адже саме українські захисники стримують російських загарбників та не тримають їх якомога далі й від польського кордону теж.

Офіцер "Азову" також провів історичну паралель. Так, він згадав як один з найбільших антикомуністів в історії Вінстон Черчілль в часи Другої світової війни поставляв британську військову техніку в Радянський Союз.

І при цьому не обурювався в "Таймс" (щоденна британська газета The Times – 24 Канал), що на ній малювали радянську комуністичну символіку. І жоден інший британський міністр чи генерал так само. Бо на відміну від нинішніх політиків мислили на перспективу та добре розуміли, яку роль радянська Червона армія грає в антигітлерівській коаліції та обороні Великої Британії,

– наголосив Пономаренко.

Повертаючись до заяв польського міністра оборони, офіцер "Азову" заявив, що такі заяви також мають на меті зробити Польщу регіональним лідером. Пономаренко вважає, що "Польщі потрібна слабка Україна", щоб можна було збувати польські товари, отримувати дешеву робочу силу та нав'язувати своє бачення.

Водночас офіцер "Азову" наголошує, що Польща також реально не сприймає загрозу поразки України у війні.

"Теоретична українська поразка у війні для них сприймається не через тезу "Польща стане наступною жертвою Росії", а як можливість чужими руками прибрати потенційного конкурента на роль регіонального лідера", – резюмував Пономаренко.