В п'ятницю, 26 липня, у Львові розпочався суд на підозрюваним. Йому уже оголосили підозру.

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Поліція знайшла кадри останніх хвилин підготовки до вбивства

Наразі відомо, що у Львові хлопець винаймав 3 квартири – 9, 14 та 19 липня.

Він вистежував мовознавицю Ірину Фаріон під її під'їздом. У день вбивства підозрюваний чекав на жінку близько двох годин. Вистрілив він Фаріон майже впритул.

Вбита вона була небойовим патроном – на місці вбивства знайшли спортивну гільзу. Знаряддя вбивства поки не виявлено. Сам хлопець уже промовився, що заховав його.

Наразі відомо, що камери не зафіксували момент убивства, але поліцейським вдалося знайти кадри останніх хвилин підготовки до нього.

Також поліція розповіла, що хлопець підготував лист на випадок невдачі. А ще – він міг готуватися і до інших вбивств, зокрема, нардепа Максима Бужанського.

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