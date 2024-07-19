21:28, 19 июля

Расположена улица Масарика в Шевченковском районе Львова, а именно – в местности Клепарив, где есть немало жилых многоэтажных домов.

На улице Масарика совершили покушение на убийство Фарион: смотрите видео с телеграм-каналов

На место происшествия, где стреляли в Фарион, прибыла полиция: смотрите видео Суспільного

На кадрах, что публикуют пользователи в сети, на месте происшествия видно немало автомобилей. Неизвестный открыл огонь прямо-таки возле жилой многоэтажки. Неподалеку – детская площадка.