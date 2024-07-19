Нападающего, который стрелял в Ирину Фарион, сейчас активно ищет полиция. Главное о покушении на Ирину Фарион – читайте в материале 24 Канала.
К теме Возле жилого дома на Масарика: кадры с места, где стреляли в Ирину Фарион
Что известно о стрельбе в Ирину Фарион
Какие кадры с места стрельбы во Львове
Расположена улица Масарика в Шевченковском районе Львова, а именно – в местности Клепарив, где есть немало жилых многоэтажных домов.
На улице Масарика совершили покушение на убийство Фарион: смотрите видео с телеграм-каналов
На место происшествия, где стреляли в Фарион, прибыла полиция: смотрите видео Суспільного
На кадрах, что публикуют пользователи в сети, на месте происшествия видно немало автомобилей. Неизвестный открыл огонь прямо-таки возле жилой многоэтажки. Неподалеку – детская площадка.
Во Львовской ОВА отреагировали на стрельбу в языковеда
Руководитель ОВА Максим Козицкий отметил, что потерпевшая в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
К сожалению, это правда. Во Львове совершили покушение на языковеда и политика Ирину Фарион. По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь,
– написал руководитель ОВА.
Глава Львовской ОВА отметил, что должно быть справедливое наказание за содеянное в отношении нападающего.
Садовый отреагировал на покушение на Фарион
Трудно что-то комментировать. Ужасная новость о покушении на убийство среди белого дня во Львове. Помолимся за здоровье госпожи Ирины! Медики делают все возможное,
– написал Андрей Садовый.
Он отметил, что сейчас главное – спасти жизнь и найти злоумышленника!
Нападение на Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах,
– написал министр.
Клименко отметил, что если у граждан есть какая-либо информация об обстоятельствах совершения этого преступления, то надо сообщать в полицию. Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены
Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион
Владимир Зеленский заявил, что Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападавшего на Ирину Фарион.
"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ привлечены, чтобы установить обстоятельства этого преступления", – сказал президент.
Он также отметил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.
Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность,
– написал глава государства.
Каково состояние Ирины Фарион сейчас
Источники 24 Канала сообщают, что Ирина Фарион в тяжелом состоянии. Пострадавшей также оказывают помощь медики.
Около 20 часов в Больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова поступила женщина с огнестрельным ранением. Сейчас она находится в реанимации. Состояние тяжелое,
– сообщили в Первом медицинском объединении Львова.
Отмечают, что учитывая врачебную тайну и необходимость сохранения персональных данных пациентов, независимо от их публичности, более подробной информации предоставить не могут.
Полиция проводит операцию по задержанию нападавшего на Фарион
В полиции Львовской области рассказали, что 19 июля, в 19:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.
Правоохранители установили личность раненой 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы,
– рассказали правоохранители.
Полицейские отметили, что во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, к которой привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.
"Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка", – отметили в полиции.
В сети писали о стрельбе в Ирину Фарион
Во львовских СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что в украинскую языковеда Ирину Фарион стреляли на улице Масарика во Львове.
Местные телеграм-каналы сообщают, что человек, который стрелял, был в перчатках. А оружие было без глушителя. Также они пишут, что соседи в последнее время часто видели на скамейке возле дома неизвестного мужчину в шляпе.