21:24, 19 липня

Керівник ОВА Максим Козицький зазначив, що потерпіла у важкому стані й перебуває у реанімації.

На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу,

– написав керівник ОВА.

Глава Львівської ОВА наголосив, що має бути справедливе покарання за скоєне щодо нападника.