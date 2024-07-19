Нападника, який стріляв у Ірину Фаріон, наразі активно шукає поліція. Головне про замах на Ірину Фаріон – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Біля житлового будинку на Масарика: кадри з місця, де стріляли в Ірину Фаріон
Що відомо про стрілянину в Ірину Фаріон
Які кадри з місця стрілянини у Львові
Розташована вулиця Масарика в Шевченківському районі Львова, а саме – у місцевості Клепарів, де є чимало житлових багатоповерхових будинків.
На вулиці Масарика скоїли замах на вбивство Фаріон: дивіться відео з телеграм-каналів
На місце події, де стріляли у Фаріон, прибула поліція: дивіться відео Суспільного
На кадрах, що публікують користувачі у мережі, на місці події видно чимало автомобілів. Невідомий відкрив вогонь просто-таки буля житлової багатоповерхівки. Неподалік – дитячий майданчик.
У Львівській ОВА відреагували на стрілянину в мовознавицю
Керівник ОВА Максим Козицький зазначив, що потерпіла у важкому стані й перебуває у реанімації.
На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу,
– написав керівник ОВА.
Глава Львівської ОВА наголосив, що має бути справедливе покарання за скоєне щодо нападника.
Садовий відреагував на замах на Фаріон
Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоров'я пані Ірини! Медики роблять все можливе,
– написав Андрій Садовий.
Він наголосив, що наразі головне – врятувати життя та знайти зловмисника!
Напад на Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство
Глава МВС Ігор Клименко заявив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини,
– написав міністр.
Клименко зазначив, що якщо у громадян є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, то треба повідомляти поліцію. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені
Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон
Володимир Зеленський заявив, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.
"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину", – сказав президент.
Він також наголосив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.
Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність,
– написав глава держави.
Який стан Ірини Фаріон зараз
Джерела 24 Каналу повідомляють, що Ірина Фаріон у важкому стані. Потерпілій також надають допомогу медики.
Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Наразі вона перебуває в реанімації. Стан важкий,
– повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.
Зазначають, що з огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати не можуть.
Поліція проводить операцію зі затримання нападника на Фаріон
В поліції Львівщини розповіли, що 19 липня, о 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.
Правоохоронці встановили особу пораненої 60-річної львів'янки. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови,
– розповіли правоохоронці.
Поліцейські зазначили, що у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.
"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця", – наголосили у поліції.
У мережі писали про стрілянину в Ірину Фаріон
У львівських ЗМІ та телеграм-каналах з'явилася інформація, що в українську мовознавицю Ірину Фаріон стріляли на вулиці Масарика у Львові.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловік, який стріляв, був у рукавичках. А зброя була без глушника. Також вони пишуть, що сусіди останнім часом часто бачили на лавці біля будинку невідомого чоловіка в капелюсі.