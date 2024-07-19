Професорку Львівської Політехніки госпіталізували у важкому стані. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал показує, який вигляд місце, де замахнулись на життя Ірини Фаріон.

Дивіться також У Львові вчинили замах на Ірину Фаріон

Кадри з місця стрілянини у Фаріон

Розташована вулиця Масарика в Шевченківському районі Львова, а саме – у місцевості Клепарів, де є чимало житлових багатоповерхових будинків.

Розташування вулиці Масарика у Львові: дивіться на карті від Google maps

На кадрах, що публікують користувачі у мережі, на місці події видно чимало автомобілів. Невідомий відкрив вогонь просто-таки буля житлової багатоповерхівки. Неподалік – дитячий майданчик.

Який вигляд має вулиця, де стріляли в Ірину Фаріон / Дивіться фото з телеграм-каналів

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко констатував, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. За його словами, стан потерпілої жінки – тяжкий, лікарі борються за життя мовознавиці.

Поліція, інші відповідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер спостереження,

– наголосив посадовець.

Клименко додав, що розкриття злочину – в активній фазі та закликав тих, хто знає більше про обставини цього злочину, звертатися до правоохоронних органів.

На вулиці Масарика скоїли замах на вбивство Фаріон: дивіться відео з телеграм-каналів

На місце події, де стріляли у Фаріон, прибула поліція: дивіться відео Суспільного

Перше медичне об'єднання Львова повідомило, що близько 20:00 до лікарні святого Пантелеймона поступила жінка з вогнепальним пораненням. Ймовірно, йдеться саме про Ірину Фаріон.

Дивіться також Стрілянина в Ірину Фаріон: поліція проводить операцію зі затримання нападника

Також на стрілянину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що голови МВС та Служби безпеки оперативно доповідають щодо розшуку нападника.

Глава держави акцентував: будь-яке насильство заслуговує лише на засудження. Зеленський додав, що кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести відповідальність.