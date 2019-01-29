Поставили на "счетчик": Кремль имеет несколько дней, чтобы уничтожить свои ракеты

Вашингтон дал Москве время до выходных, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. Если Россия не уничтожит все запрещено соглашением вооружения, то США приостановят свое участие в договоре.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Читайте также: В России угрожают США "звездными войнами" в ответ на новую стратегию противоракетной обороны

24 канал писал, что срок американского ультиматума относительно договора о ликвидации ракет средней и малой дальности истекает уже 2 февраля. Россия так и не сделала никаких шагов, чтобы прекратить деятельность, которая нарушает требования документа.

У Трампа затягивать с решением больше не собираются. Там дали России время "до выходных" на уничтожение ракет 9М729, а также пусковых установок и оборудования, связанного с ними.

Издание отмечает, что в НАТО чиновники уже несколько месяцев готовятся к краху ядерного договора. При этом источник сообщил изданию, что США собираются одновременно объявить о плане по своему полному отказу от договоренностей. Этот процесс продлится полгода.

Почему ракеты 9М729 нарушают договор?

Это крылатая ракета большой дальности с крыльями, сложенными в фюзеляж в транспортном положении. По оценке американских источников, дальность ракеты SSC-8 оценивают в диапазоне от 2000 до 5500 километров. В США уверены, что разработка этой ракеты нарушает нормы договора, а также добавляют, что Москва ввела SSC-8 на вооружение в 2017 году.

Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и что он предусматривает?

Это американо-российское соглашение подписано Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

ВЫХОД США ИЗ РАКЕТНОГО ДОГОВОРА: КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ